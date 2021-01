Cristina Chiabotto: età, incinta, Miss Italia, marito, figli – Tutto su di lei – FOTO

Cristina Chiabotto è un personaggio del mondo dello spettacolo molto amato ed apprezzato dal pubblico. Oggi pomeriggio, sabato 23 gennaio, sarà ospite del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare della sua gravidanza. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Cristina Chiabotto nasce a Moncalieri, in provincia di Torino, in 15 settembre 1986. La donna è del segno zodiacale della Vergine, ha 34 anni ed è alta un metro ed 82 centimetri. La carriera nel mondo dello spettacolo di Cristina ha origine nel 2004 quando partecipa a Miss Italia e vince il titolo, vine incoronata Miss Italia da Giorgio Panariello. Subito dopo la sua incoronazione diviene protagonista di numerosi spot pubblicitari e man mano si afferma in televisione. Partecipa a Ballando con le stelle in coppia con Raimondo Todaro e vince la sua edizione ed anche il torneo dei campioni delle varie edizioni. Conduce poi Le Iene ed il Festivalbar e poi sempre più programmi televisivi. Da marzo 2018 conduce nel mattino di Canale Cinque I menù di GialloZafferano.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Cristina Chiabatto è stata sentimentalmente legata a Fabio Fulcro dal 2005 al 2017. La coppia si è conosciuta durante la trasmissione televisiva Ballando con le stelle.

Nel 2018 la bella Miss inizia una relazione con l’imprenditore Marco Roscio, i due si sposano il 21 settembre 2019 dopo un anno di fidanzamento. Nel corso di questa settimana l’annuncio che diventeranno presto genitori di una femminuccia.