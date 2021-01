Frasi sull’educazione – L’educazione è un po’ la nostra formazione, è come siamo cresciuti, è come siamo stati abituati a vivere le situazione. L’educazione la impartiscono i genitori, ma i contesti in cui passiamo molto tempo come la scuola o il luogo in cui si fa sport influiscono molto. Vediamo insieme qualche frase sull’educazione.

Frasi sull’educazione: ecco le migliori di oggi 23 gennaio