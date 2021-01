Lotto 23 Gennaio: numeri estratti e ritardatari

Lotto 23 Gennaio 2021 – Il gioco del Lotto è tra le lotterie più seguite in Italia. Ha un’origine molto antica, e secondo alcune teorie, una prima forma del gioco è attestata al 1500 circa. Non è possibile attribuire l’invenzione del gioco ad una persona precisa o ad un particolare momento storico. Infatti in Italia già nel XIV secolo erano presenti giochi con pronostici, per certi aspetti simili alla moderna lotteria gestita da Lottomatica.

Come si gioca al Lotto e come si vince

Lotto 23 Gennaio 2021 – Tutti conoscono questo celebre gioco. In pochi, però, sanno quali e quanti numeri si possono giocare per ogni ruota. Quali sono tutte le possibili combinazioni vincenti, e come sapere in anticipo quanto si può vincere giocando uno o più numeri.

Il gioco del Lotto prevede l’estrazione di 5 numeri per ognuna delle possibili ruote. I numeri che possono essere estratti sono compresi tra 1 e 90. Dopo che un numero viene pescato, non viene rimesso nell’una. Le ruote sono 10: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. Negli ultimi anni è stata aggiunta anche un’undicesima ruota, chiamata ruota Nazionale.

Una volta capito come si gioca al Lotto, e scelti i propri numeri fortunati, bisognerà scegliere anche la ruota. Nel regolamento è prevista l’opzione “Tutte”, ossia di giocare la propria combinazione su tutte le ruote. In questo caso è esclusa la ruota Nazionale, e l’importo della eventuale vincita è dieci volte inferiore rispetto ad una vincita secca.

Ad ogni estrazione del Lotto si possono giocare fino ad un massimo di 10 numeri su una singola ruota. Si può pronosticare l’uscita di un numero (estratto o ambata), di due numeri (ambo), di tre numeri (terno), di quattro cifre (quaterna) o di cinque (cinquina). Ad ogni possibile combinazione vincente bisogna attribuire un importo in denaro.

Bisogna ricordare che nei giorni in cui si tengono le estrazioni (martedì, giovedì e sabato) si può giocare fino alle ore 19,30. La giocata minima per ogni singola schedina è di 1 euro, la massima di 200 euro.

I numeri ritardatari

Lotto 23 Gennaio 2021 – Di seguito vi elencheremo i numeri ritardatari aggiornati ad oggi 23 gennaio, uno per ogni ruota: