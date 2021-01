Oroscopo Branko domani – domenica 24 gennaio 2021 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Branko per domani domenica 24 gennaio 2021. Il weekend sta per volgere al termine. Un’ultima giornata di relax e poi saremo di nuovo catapultati nella frenesia di un’altra settimana di lavoro. Nel frattempo, scopriamo cosa avranno in serbo gli astri per l’Ariete, il Toro, i Gemelli e il Cancro. Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani domenica 24 gennaio 2021: Sagittario

Domani sarà necessario chiarire un malinteso sul lavoro o in famiglia, affrontare un confronto con una persona per capire cosa non va. Dovrai fare molta attenzione, perché la Luna in opposizione non renderà le cose facili!

Previsioni Branko domani domenica 24 gennaio 2021: Capricorno

Domani molti Capricorno saranno assorbiti col le questioni pratiche per quasi tutta la domenica. È probabile che dovrai fare smart working per portare a termine alcuni progetti, dei compiti rimasti in sospeso.

Oroscopo domani domenica 24 gennaio 2021: Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà la giornata ideale per chiarire cosa non va in amore, in famiglia o con un amico. Sfrutta le bellissime stelle di questi giorni per confrontarti, spiegare cosa non va.

Previsioni domani domenica 24 gennaio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna in aspetto contrario potrebbe renderti piuttosto stanco o nervoso. Dovresti trascorrere la giornata praticando un’attività rilassante, come lo yoga o la meditazione.