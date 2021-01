Oroscopo Paolo Fox domani – domenica 24 gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 24 gennaio 2021. La settimana sta per finire. Incontri, doveri, gioie e lavoro. Cosa avrà in serbo il firmamento per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Il Leone e la Vergine dovrebbero rilassarsi, mentre la Bilancia avrà un bisogno crescente di affetto. Servirà allo Scorpione sangue freddo e calma per non dare in escandescenza. Se vuoi entrare nel dettaglio, leggi le seguenti previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani rivolto ai primi 4 segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 24 gennaio 2021: Leone

Domani dovresti concederti una domenica di puro relax, coccolarti un po’, perché te lo meriti dopo le fatiche di questa settimana. Nelle prossime settimane, e soprattutto nel mese di febbraio i rapporti di coppia dovranno fare particolare attenzione. Se in passato hanno avuto qualche contrasto di troppo, rischierà grosso! Anche le relazioni più solide dovranno cercare di non creare distanze per colpa del lavoro o di altri impegni.

Previsioni Paolo Fox domani domenica 24 gennaio 2021: Vergine

Domani sarà la giornata adatta per rivedere i programmi, i progetti per il futuro. Per le prossime ore non strafare, non infilarti in situazioni stancanti, ma regalati un po’ di ozi, di relax. Ritaglia uno spazio per te stesso. Se frequenterai un Gemelli o un Pesci servirà particolare prudenza!

Oroscopo domani domenica 24 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani crescerà il bisogno di sentirti amato dagli altri. Un bisogno che potrà diventare realtà, considerato il passaggio della Luna nel segno dei Gemelli, il Sole già da giorni in buona posizione. Chi di recente ha fatto una richiesta, chi dovrà prendere una decisione importante o è in attesa di una conferma dovrà aspettare ancora poco: entro metà febbraio qualcosa di importante accadrà!

Previsioni domani domenica 24 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai sforzarti di recuperare un po’ di serenità, perché negli ultimi giorni ti è venuta a mancare. Da tempo sei molto preoccupato per il tuo futuro. Nei prossimi giorni dovrai impegnarti per non fare mosse azzardate, per contenere la tua impulsività. Evita le provocazioni, misura le parole che dirai all’altro, anche se sarai molto arrabbiato.