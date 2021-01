Pago e Serena Enardu oggi di nuovo insieme? Sembra ci sia un ritorno di fiamma – FOTO

Pago e Serena Enardu sono stati protagonisti di una lunga e travagliata storia d’ amore che è passata attraverso molte trasmissioni televisive. Tutto nasce quando la coppia decide di partecipare a Tempation Island per mettere alla prova il loro amore. La prova non viene superata, Serena si avvicina pericolosamente al tentatore Alessandro Graziani e la coppia decide di interrompere la loro relazione. Le loro strade così si separano. Pago partecipa al Grande Fratello Vip ed ad un certo punto Serena decide di entrare in casa per riprendersi il suo ex. Ecco allora un riavvicinamento tra i due che però non sarà tutto rose e fiori a causa del flirt che la Enardu avrebbe avuto con l’ex tentatore.

Nuovamente la coppia decide di prendere strade diverse, rilasciano sia Pago che Serena numerose interviste dove confermano che la fine della loro storia è netta. Sono passati mesi difficili per loro, anche perché sono stati esposti a molte critiche da parte degli utenti di internet. Successivamente la coppia ha dichiarato di avere un dialogo civile. Ora però la bomba di gossip.

Sembra che Pago e Serena Enardu siano tornati insieme. È stata la stessa Serena e rivelare che tra loro c’è un riavvicinamento soft a cui neanche loro hanno dato ancora un nome.

Ad Isa e Chia la Enardu ha confidato:

” Io e Pago è un pochino che abbiamo iniziato ad avere un contatto. Anzi, proprio iniziato un nuovo percorso di riavvicinamento che non vogliamo etichettare in alcun modo. Perché è un vero e proprio esperimento su di noi. Abbiamo cercato di prendere da tutto quello che p successo il meglio, analizzando tutto nei dettagli, (…). Abbiamo deciso di partire da lì per capire in quale modo si potrebbe evolvere e salvare un rapporto che è fondamentale”.