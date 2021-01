Quando esce Sandman su Netflix? Ecco la data ufficiale!

La trasposizione in serie dell’opera a fumetti di Neil Gaiman e narra le vicende di Morfeo che viene imprigionato dall’Ordine degli Antichi Misteri nel 1916, fuggendo solamente circa 70 anni dopo, cioè nel 1988, anno di pubblicazione del primo fumetto omonimo. L’attesa per la versione su Netflix del fumetto creato da Gaiman con la collaborazione di Sam Keith e Mike Dringenberg è molta anche perché si è deciso di ambientarla nel 2021, anno in cui la serie verrà resa disponibile sulla piattaforma di streaming e non negli anni 80, come nel fumetto. Lo scrittore, nonché produttore esecutivo della serie ha confermato un ritardo nella produzione che di fatto è stata bloccata a lungo a causa della pandemia.

Quando esce?

La situazione legata al covid ha ritardato l’uscita della serie che non avverrà prima dell’inverno 2021.