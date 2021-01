Segui questi consigli per curare i tuoi occhi

I nostri occhi, nella vita moderna, sono sottoposti spesso ad elevati livelli di stress. E di conseguenza possono essere soggetti di secchezza, di congestione e anche di bruciore a livello oculare. Proprio per questo servono dei rimedi per prenderci cura dei nostri occhi. Correggendo il nostro tipo di alimentazione, concedendoci il giusto riposo, e passando per il mantenimento del corpo sempre ben idratato. Ma quali sono i consigli per curare i propri occhi? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

Ecco quattro consigli per curare i tuoi occhi

In particolare, per quel che riguarda l’alimentazione, la salute degli occhi passa attraverso una dieta sana ed equilibrata nella quale sia presente sia il consumo non solo sistematico, ma anche giornaliero di verdure. Prime tra tutte le carote che sono molto famose per essere naturalmente riconosciute come alleate degli occhi. Quanto appena detto vale anche per il consumo giornaliero di altre verdure e ortaggi, come gli spinaci, il cavolo, la rucola ed i broccoli. Per quel che riguarda, invece, il giusto riposo, dormire bene è fondamentale per proteggere la salute dei nostri occhi. Nel dettaglio,occorrerebbe non solo dormire almeno una media di 7-8 ore al giorno, ma anche evitare di esporre gli occhi alla luce blu degli schermi prima di andare a dormire. E questo perché la luce dei display può influire sul ciclo sonno-veglia di una persona causando, nel comparto oculare, dei recettori che ci fanno rimanere svegli più a lungo. Per quel che riguarda l’idratazione, bere durante il giorno la giusta quantità di acqua è la regola per mantenere sempre il corpo in uno stadio di corretto equilibrio. Ma è anche una scelta molto raccomandata anche per la salute degli occhi. Poiché bere molti liquidi aiuta anche a chi già soffre di secchezza oculare. Infine, gli occhi non amano per troppo tempo gli ambienti troppo umidi, e questo perché hanno bisogno anche di buona aria fresca.