Stranger Things 4: ecco la trama ufficiale

Stranger Things è sicuramente tra le serie più seguite del catalogo Netflix che è stato letteralmente preso d’assalto fin dalla prima stagione, resa disponibile sulla piattaforma streaming a pagamento dal 2016. Tra le ragioni del successo di una delle serie di punta del catalogo Netflix degli ultimi anni c’è un’ottima caratterizzazione dei personaggi, una storia ben costruita ed un’atmosfera che richiama molto gli anni 80, visto che Stranger Things è a tutti gli effetti un omaggio al genere fanta-horror a sfondo “giovanile” molto comune in quegli anni.

Stranger Things 4

Non c’è ancora una data di uscita ufficiale della quarta stagione della serie, che ha visto un ritardo nella produzione a causa del Covid, e questo non ha fatto altro che far aumentare le “speculazioni” relative alla trama. L’incipit della quarta stagione ufficiale non è stato comunicato ma ovviamente seguirà quanto visto nella terza:

SPOILER ALERT

Già dal teaser trailer è chiaro che l’ambientazione sarà maggiormente incentrata sul Sottosopra rispetto alla cittadina di Hawkings. Nonostante la chiusura del portale, gli esseri che ne sono usciti nell’ultima stagione rappresenteranno ancora un pericolo.

Inoltre Hopper tornerà ad essere protagonista come annunciato dagli stessi fratelli Duffer.

E’ inevitabile che i giovani protagonisti dovranno inoltre affrontare i problemi legati all’adolescenza, scatenando con tutta probabilità una serie di eventi.

Non resta che attendere qualche informazione ufficiale che sarà sicuramente disponibile nei prossimi mesi.