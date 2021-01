Casa di Carta 5: dove si svolgono le riprese?

La quinta ed ultina stagione della serie di grande successo La Casa di Carta (in originale Casa de papel) è sicuramente tra le più attese del 2021, anno in cui saranno ultimate le riprese relative alla stagione che metterà fine alle peripezie dei personaggi che i fans hanno imparato ad amare. Le riprese hanno avuto inizio la scorsa estate, dopo ovvi rinvii a causa del covid, che ha ritardato anche l’uscita della serie, non ancora ufficializzata.

Le località della quinta stagione

Gli attori protagonisti sono stati avvistati nelle prime settimane di riprese presso a Copenaghen, come è apparso da diversi scatti che hanno iniziato a diffondersi in rete negli scorsi mesi. Diverse foto ritraggono gli attori girare a Nyhavn, l’antico porto di Copenaghen, famoso per le sue case variopinte, e ai giardini di Tivoli, dove hanno destato la curiosità dei fans anche le due nuove “new entry”, ossia Pedro Alonso e Patrick Criado che probabilmente nel corso della stagione avranno un ruolo di primo piano, come tra l’altro annunciato dall’ideatore della serie Álex Pina, che ha promesso grandi novità per la stagione “conclusiva”. Vista la presenza degli attori che recitano la parte di Berlino e Nairobi, le scene in Danimarca avranno probabilmente la funzione di “momenti flashback”.

Le riprese si sono successivamente spostate in Portogallo e in Spagna.