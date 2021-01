Classifica dei segni zodiacali di oggi 24 gennaio 2021. La settimana sta per volgere al termine e molto presto un nuovo lunedì sarà alle porte. Quali segni saranno favoriti dalle stelle e quali, al contrario, saranno bersagliati? Per scoprirlo, leggi la seguente classifica dei segni zodiacali di oggi 24 gennaio 2021.

Ariete

Secondo la classifica dei segni ti sveglierai pieno di grinta e voglia di metterti in gioco, merito di una bellissima Luna nel segno dei Gemelli. Chi sta lavorando da giorni a un progetto importante, potrà ottenere presto risultati sorprendenti. 4 stelle.

Toro

Finalmente a settimana sta per finire, una settimana che ti ha messo a dura prova. Da settimane sei molto preoccupato per il tuo futuro, per la tua condizione di lavoro e di soldi. Ora come ora avresti un gran bisogno di conferme. Una persona dell’Ariete potrebbe esserti di grande aiuto. 2 stelle.

Gemelli

Ospiterai la Luna nel tuo segno anche questa giornata e molto presto Venere raggiungerà un’ottima posizione. Insomma, ti aspetterà un febbraio eclatante! Rimboccati le maniche e comincia fin d’ora a lavorare sui nuovi progetti, perché i risultati non tarderanno ad arrivare. 5 stelle.

Cancro

Se da un lato esserti liberato di Saturno contrario ti ha dato una spinta in avanti, purtroppo nelle prossime ore potresti essere circondato da persone che ti riporteranno indietro nel passato, appesantendo il tuo animo. È tempo di lasciare andare tutti i fardelli! 3 stelle.

Leone

Secondo la classifica dei segni dovresti sfruttare il passaggio della Luna nel segno dei Gemelli, il segno più giocoso dello zodiaco, per alleggerirti un po’ l’animo. Ritaglia uno spazio per te stesso, per lo svago o il relax: sarà la maniera migliore per fare il pieno di energia! In amore servirà prudenza. 3 stelle.

Vergine

Anche se per te lasciare i doveri e il lavoro costa sempre fatica, per questa giornata dovresti restartene a panciolle, rilassarti un po’. Riprendi in mano un progetto che ti appassiona e che hai lasciato in sospeso per mancanza di tempo. Occhio ai rapporti con i Pesci e i Gemelli! 3 stelle.

Bilancia

Chi da giorni sente il bisogno di affetto, nelle prossime ore con una Luna così bella non potrà che ottenerlo! Ormai il cambiamento è in atto e prima di quanto immagini riceverai una proposta, una conferma o un’occasione d’oro che aspetti da tempo. 4 stelle.

Scorpione

Questa domenica dovrai impegnarti per tenere a bada la tua agitazione, la frustrazione che provi da giorni per colpa dei problemi di lavoro e di soldi. Cerca, però di non scaricare la tensione nervosa sul rapporto di coppia o sui famigliari. 2 stelle.

Sagittario

Secondo la classifica dei segni dovrai contrastare l’energia lunare che potrebbe renderti nervoso oppure fati incappare in un contrattempo, un ritardo fastidioso. Qualcuno potrebbe discutere con un collega o un amico. Per fortuna, Mercurio, Giove e Saturno in aspetto favorevole mitigheranno l’influsso della Luna. 3 stelle.

Capricorno

Non stai vivendo un periodo particolarmente pesante, eppure potresti sentirti un po’ nervoso, perfino irrequieto. Da giorni hai ritrovato forza e determinazione, eppure ci sarà un problema con un collaboratore o un conoscente. sarà meglio chiarire al più presto! 4 stelle.

Acquario

La Luna in buona posizione, Sole, Mercurio, Giove e Saturno nel tuo cielo: dovresti sfruttare un cielo così importante per costruire le basi del tuo futuro. D’ora in avanti le stelle ti chiederanno coraggio e determinazione per percorrere una strada nuova. 5 stelle.

Pesci

Sarà una di quelle giornate in cui vorrai sentirai il bisogno di startene per i fatti tuoi, senza seccatori intorno. Potresti essere piuttosto pensiero, inquieto o malinconico. Vorrai riflettere, restare in silenzio a metabolizzare le ultime delusioni. 2 stelle.