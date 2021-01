Cosa vedere su Netflix: i consigli per la settimana

Il catalogo di Netflix si amplia sempre di più (al netto di qualche prodotto che “abbandona la piattaforma”), sia di produzioni nuove che di film e serie diventati oramai cult e che rendono il catalogo della piattaforma così vasto che è effettivamente difficile scegliere tra i prodotti messi a disposizione. Ecco qualche consiglio

Lupin

La serie con protagonista Omar Sy, che interpreta un giovane senegalese che decide di seguire le orme del noto Arsenio Lupin è stata un successo incredibile, al punto che è già stata confermata una seconda stagione. 7 episodi che “scorrono” con grande naturalezza.

Cobra Kai

Ufficiale da poche settimane la terza stagione dell’apprezzatissimo “revival” della serie di film divenuti un simbolo degli anni 80, omaggia al meglio la saga. La serie è un vero e proprio seguito tempolare del primo Karate Kid, e vede di nuovo frapporsi gli oramai adulti Johnny Lawrence e Daniel LaRusso.

La Tigre Bianca

Film di produzione Netflix, adattamento dell’omonimo romanzo di Aravind Adiga del 2008, è una vera rappresentazione di una scalata sociale da parte di Balram Halwai un ragazzo di umili origini ma che grazie ad una grande forza di volontà riesce ad imporsi in una società profondamente classista.

Peaky Blinders

Annunciata la produzione della 6° ed ultima stagione di Peaky Blinders, può essere un ottimo momento per vivere le avventure del clan degli Shelby, pochi anni dopo il primo conflitto mondiale, in un contesto difficile come quello della Birmingham di inizio ‘900, un posto dove per sopravvivere bisogna “sporcarsi le mani”. Regia e fotografia di livello, fortemente consigliata da vedere il lingua originale.

Dawson’s Creek

Sbarca su Netflix la popolarissima quanto iconica serie che ha ridefinito in maniera totale il concetto di teen drama che poi ha continuato ad evolversi nel corso degli anni. Sono ancora molti i fans della fortunata saga che vede Dawson ed i suoi amici districarsi nei numerosi problemi. Sulla piattaforma è presente l’intera serie, realizzata tra il 1998 ed il 2003.