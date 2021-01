Federico Fashion Style: età, Il salone delle meraviglie, prezzi, moglie, figlia – Tutto su di lui – FOTO

By

Federico Fashion Style, il cui vero nome è Federico Lauri, è un hair stylist noto noto originario di Anzio. Questa sera, domenica 24 gennaio, sarà ospite della puntata di Live Non è la D’Urso, con Barbara D’Urso, insieme alla mamma per affrontare le sfere.

Federico nasce il 5 ottobre il 1989, ad Anzio sotto il segno della Bilancia. Ha 31 anni ed è conosciuto per essere il parrucchieri di molteplici Vip. Lauri fin da piccolo ha avuto la passione per la cura dei capelli, difatti già a 13 anni andava a dare un amano nel salone di un amico del padre, ed è riuscito a fare della sua passione un lavoro.

Federico è sposato con Letizia, ed i due hanno una figlia di nome Sophie Maelle nata nel 2017 tramite un’inseminazione artificiale. Lui e la moglie hanno delle idee molto simili, hanno entrambi la passioni per le cose scintillanti ed appariscenti.

Federico Lauri è protagonista di un programma su Real Time, Il salone delle meraviglie. Le telecamere seguono l’intera giornata lavorativa, così Federico mostra le sue tecniche ed il suo modo di lavorare. Nel corso delle puntate abbiamo visto come clienti Giulia De Lellis, Guendalina Canessa, Aida Yespica e molte altre.

Federico Fashion Style ha aperto un nuovo salone a Roma, ed uno a Milano. I prezzi e i servizi possono essere consultati sia sul suo sito ufficiale che attraverso i suoi seguitissimi profili social. Spesso l’esosità dei suoi servizi sono stati al centro di numerose polemiche.

A breve sarà protagonista di un nuovo programma su Real time Beauty Bus, dove andrà in cerca di look da stravolgere.