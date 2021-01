I segni meno fedeli dello Zodiaco: ecco la CLASSIFICA

Torniamo ancora una volta a parlare dei segni zodiacali e dopo aver parlato a lungo troviamo una nuova classifica. Questa volta andiamo a vedere chi sono i segni meno fedeli dello Zodiaco. Come ogni volta andremo a vedere una vera e proprio classifica stilata dai più grandi esperti di astrologia.

Come sottolineiamo sempre, comunque, bisogna tenere conto che questi dati sono molto generali per cui se doveste trovarvi all’interno di una classifica e non vi rispecchiate, non dannatevi: esiste sempre l’eccezione che conferma la regola. Ma adesso bando alle ciance e vediamo chi sono i segni meno fedeli dello Zodiaco.

Al terzo posto di questa speciale classifica troviamo i nati sotto il segno dei Gemelli. Sono veramente uno dei segni molto poco fedeli. Essi infatti tendono sempre a confondersi e non riescono mai ad avere le idee chiare. Questo significa che cambiano sempre e cercano quasi troppe volte nuove avventure.

Secondo posto per i nati sotto il segno del Cancro che giocano veramente troppo spesso con il fuoco e questo può sicuramente provocare tutti i pretendenti. Spesso, addirittura, questo comportamento viene messo in atto in maniera voluta. Sono delle persone molto civettuole ed anche ben coscienti del fatto di avere fascino e che piacciono agli altri. Proprio questo motivo li rende molto molto infedeli.

Primo posto, a mani basse, i nati sotto il segno dello scorpione. Se si parla di mancanza di sincerità allora non si può evitare di dire che gli Scorpione siano maestri. La loro natura sensuale può sicuramente giocare brutti scherzi al rapporto con il proprio partner. Lo Scorpione non riesce a resistere alle tante tentazioni che la vita gli offre e per questo motivo sono molto aperti al tradimento. Inoltre, nel caso in cui venissero traditi, allora diventerebbe veramente una cosa tragica.