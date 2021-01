Mal di pancia: il rimedio super efficace che tutti abbiamo in casa

Soffri spesso di mal di pancia? Se la risposta a questa domanda è affermativa. Ti trovi in una situazione che riguarda tantissime persone. Premettendo il fatto che, come in tanti altri casi, la cosa migliore da fare è chiedere aiuto al medico curante, è bene essere consapevoli dell’esistenza di alcuni rimedi naturali che possono cambiare la vita. Alcuni di questi, li abbiamo in casa tutti e sì, sono super economici.

Se vuoi sapere di cosa stiamo parlando, nelle prossime righe di questo articolo puoi trovare alcune preziose informazioni.

Mal di pancia: il rimedio naturale che tutti dovrebbero provare

Per trovare il rimedio di cui stiamo parlando basta… aprire il frigorifero! Qui, in molti casi, è possibile trovare un ortaggio dai benefici immensi nel caso in cui si soffre di mal di pancia. Di cosa stiamo parlando? Delle carote. Quando le si chiama in causa, è importante rammentare diverse caratteristiche importanti, tra le quali spicca il basso apporto calorico. Per 100 grammi di carote, infatti, parliamo di sole 41 calorie. Da non dimenticare è anche il loro importante contenuto di acqua, che rappresenta una peculiarità basilare nel momento in cui si ha a che fare con il mal di stomaco.

Caratterizzate dalla presenza di vitamine del gruppo B, nutrienti che possono rivelarsi decisivi quando si parla di ripristino del corretto equilibrio gastrointestinale, le carote sono contraddistinte dalla presenza di quella che è una vera manna quando si soffre di mal di pancia. Di cosa stiamo parlando? Della pectina. Questo agente gelificante, che possiamo trovare in diversi frutti e verdure, è un vero toccasana per l’efficienza intestinale.

Se accompagnata ad acqua, è infatti capace di migliorare il transito delle feci in caso di stitichezza. Inoltre, aumenta la loro consistenza in caso di diarrea. Non c’è che dire: le carote possono rivelarsi, se consumate con moderazione, decisive per contrastare il mal di pancia.

Ovviamente non bastano. Essenziale è anche fare attenzione a non mangiare troppo in fretta. Da non dimenticare è poi l’importanza di dedicare un po’ di tempo a se stessi, in modo da contrastare quello stress che può provocare dolore allo stomaco.