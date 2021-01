Oroscopo Branko domani – lunedì 25 gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per domani lunedì 25 gennaio 2021. Una nuova settimana è alle porte. Fra poche ore ci immergeremo nella frenesia del lavoro e degli impegni quotidiani. Cosa avranno in serbo i pianeti per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 25 gennaio 2021: Leone

Domani il passaggio della Luna esalterà il tuo settore delle relazioni. Dovresti approfittarne, per concentrarti sui rapporti interpersonali, per allargare la tua rete di contatti. Così facendo, potresti avere vantaggi importanti in futuro.

Previsioni Branko domani lunedì 25 gennaio 2021: Vergine

Domani sarà una giornata che ti metterà a dura prova sul lavoro. Nelle prossime ore, infatti, potrebbero saltare fuori dei concorrenti particolarmente agguerriti. Non reagire di pancia, ma fermati e studia una strategia efficace.

Oroscopo domani lunedì 25 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani potrebbe accadere un evento bello, qualcosa che ti restituirà il sorriso sul volto. Nel corso della giornata più di una Bilancia vivrà una tanto piacevole quanto inaspettata avventura: preparatevi!

Previsioni domani lunedì 25 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata piuttosto faticosa. Da settimane sei preoccupato per il lavoro e le tue finanze. Nelle prossime ore dovrai discutere una divisione delle spese con qualcuno.