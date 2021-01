Oroscopo Branko – settimana dal 25 al 31 gennaio 2021 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 25 al31 gennaio 2021. Una nuova settimana sta per partire. Come la affronteranno i segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche dedicate a tutti i segni, tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà con il piede giusto. Lunedì sarà la giornata ideale per concentrarsi sulle pubbliche relazioni, ma già martedì ci saranno nuove tensioni in casa. Giovedì la tua passione si risveglierà.

Toro

Lunedì sarà una giornata produttiva e tu avrai la mente assorbita dagli affari. Martedì più di un Toro sarà occupato a portare avanti una compravendita, mentre giovedì servirà cautela, per affrontare un plenilunio stressante.

Gemelli

Lunedì dovrai trovare il coraggio di osare, nel lavoro, mentre martedì le stelle favoriranno gli investimenti. Venerdì potrebbe saltare fuori l’opportunità di fare un breve, ma importante viaggio.

Cancro

Martedì potrai recuperare molto bene, mentre mercoledì la Luna nel segno ti regalerà grande fascino. Venerdì potrebbero arrivare dei soldi in maniera del tutto inaspettata: preparati!

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana inizierà in maniera molto stimolante. Lunedì, infatti, le stelle faciliteranno le relazioni, i rapporti con gli altri. Martedì, invece, dovrai tenere la tua ansia sotto controllo, mentre mercoledì sarà importante mantenere la calma, se qualcuno proverà a ostacolarti.

Vergine

Lunedì dovrai affrontare alcuni concorrenti molto agguerriti, ma già martedì scoprirai di poterli battere. Giovedì la Luna in Cancro potrebbe provocarti un po’ di ansia: cerca di gestirla al meglio!

Bilancia

Lunedì potresti fare una piacevole avventura, mentre martedì potrai puntare in altro: le stelle saranno dalla tua parte! Giovedì qualcuno potrebbe imbattersi in un colpo di fulmine di quelli travolgenti.

Scorpione

Lunedì sarai assorbito in una questione delicata riguardo i soldi, una divisione. Giovedì potresti accusare un piccolo fastidio fisico: meglio fare un controllo medico! Sabato sarà la giornata adatta per cercare nuove alleanze.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà decisamente bene. Lunedì le stelle favoriranno le nuove collaborazioni, mentre martedì sarà una giornata buona per chi vorrà fare un investimento. Sabato dovrai fare i conti con qualche concorrente molto determinato.

Capricorno

Lunedì dovrai fermarti e organizzare il tuo lavoro, mercoledì ci sarà chi dovrà affrontare un chiarimento con un ex. Venerdì alcuni Capricorno dovranno discutere di spartizioni, di conti in comune.

Acquario

Lunedì la Luna in Gemelli stimolerà la tua creatività e l’amore per l’arte, mentre mercoledì potresti ricevere l’offerta di un nuovo incarico. Giovedì, se dovessi incappare in qualche piccolo contrattempo, prova a sdrammatizzare e non arrabbiarti.

Pesci

La settimana comincerà con un lunedì pieno di impegni, di compiti da portare a termine. Martedì sarà una giornata che porterà l’amore in primo piano, mentre venerdì potrebbe arrivare una nuova opportunità di lavoro da cogliere al volo.