Oroscopo di domani, 25 gennaio 2021: previsioni per tutti i segni

Oroscopo di domani 25 gennaio 2021. Vuoi conoscere le previsioni astrologiche per domani riguardo i segni di terra, aria, acqua e fuoco? Sempre più persone ormai si rivolgono all’astrologia per avere un consiglio, una dritta preziosa che li aiuti ad affrontare la giornata. Scoprire cosa riservano le stelle per domani potrebbe darti una marcia in più! Se sei curioso, ecco di seguito le previsioni astrali, segno per segno, dell’oroscopo di domani.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani la Luna in ottima posizione ti riempirà di vitalità e la molla a progettare il tuo futuro. Dovresti sfruttare la giornata per cominciare a fare qualcosa in cui credi profondamente, qualcosa che ti appassioni.

Toro

Da giorni ti trascini un certo malumore. la tua condizione di lavoro non ti sta soddisfacendo e se lavori part-time o hai un impiego a tempo determinato, avresti bisogno di qualche garanzia in più. Non riceverle, ti crea molta agitazione. Vedrai che entro febbraio qualcosa succederà.

Gemelli

Ospiterai la Luna per gran parte della giornata, dopodiché ti saluterà per traslocare nel segno del Cancro. Ti sveglierai con un desiderio profondo di rimetterti in gioco in amore, di provare nuove emozioni. Sarai pronto a conoscere nuove persone.

Cancro

Da adesso fino a maggio dovresti cercare di mettere ordine nella tua vita, chiudere tutte le questioni rimaste aperte dal 2020. A primavera inoltrata potrai vivere una vera e propria svolta, ma fino ad allora dovresti sbarazzarti dei fardelli legati al passato.

Leone

Come indica l’oroscopo di domani dovresti cercare di rendere la tua vita più semplice e meno faticosa. Anche se l’orgoglio e la forza non ti mancheranno, dovresti evitare altre sfide o complicazioni. In amore ci sarà da abbreviare una distanza.

Vergine

La giornata di domani si preannuncia positiva, ma tu dovrai impegnarti, fare la tua parte. Da tempo stai cominciando a realizzare che il 2021 ti incoraggerà a seguire la stessa linea di condotta seguita l’anno scorso, senza grandi cambiamenti. Così facendo, non solo manterrai i risultati già ottenuti, ma ne produrrai di nuovi.

Bilancia

In questi giorni dovresti gettare le nuove basi per il tuo futuro. Con Giove, Mercurio e Saturno il cambiamento sarà possibile, ma tu dovrai buttarti, metterti in gioco e fare qualcosa di nuovo. Non sarà tutto e subito, ma un processo lento e graduale.

Scorpione

La settimana appena trascorsa è stata piuttosto pesante e faticosa. Le difficoltà di lavoro e di soldi ti hanno messo a dura prova e adesso potresti sentirti stanco e nervoso. Nelle prossime ore ti converrà usare molta cautela, soprattutto in amore e in famiglia.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di domani dovrai fronteggiare ancora la Luna in aspetto opposto. Per fortuna dalla tua parte ci sarà una schiera di pianeti capeggiata da Giove, determinata a sostenerti. D’ora in avanti aumenterà la tua capacità di reazione e di rapportarti con gli altri.

Capricorno

Non stai vivendo un momento no, eppure potresti essere preoccupato e volertene stare per i fatti tuoi. Oltretutto, martedì la Luna sarà in opposizione: come conseguenza potresti sentirti fuori fase, accusare un leggero disturbo fisico, come il mal di denti. Qualcuno dovrà affrontare un chiarimento importante sul lavoro.

Acquario

Da qui in avanti dovresti fare un piano, un programma che stabilisca i prossimi passi da compiere. Avere un cielo importante a sostenerti ti fornirà molta dose, ma ti metterà anche nella condizione di agire con chiarezza e fiducia, altrimenti ti ritroverai in mezzo alla confusione. Le stelle ti daranno le risorse necessarie, ma spetta a te trovare la strada da percorrere.

Pesci

Fino a febbraio potrai vivere giornate di lavoro molto stimolanti. Nei prossimi giorni potresti avere un’opportunità da non perdere. In amore crescerà il desiderio nei Pesci single di immergersi in una storia appassionante.