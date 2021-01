Oroscopo e classifica di domani, 25 gennaio 2021: i Pesci hanno voglia d’innamorarsi

Ecco l’oroscopo e classifica di domani 25 gennaio 2021. Mentre il weekend volge al termine, una nuova settimana è alle porte. Partirà con il piede giusto? Il Toro dovrà tenere a bada il suo malcontento, mentre la Vergine dovrà darsi da fare. Stress e stanchezza fisica per lo Scorpione, i Pesci avranno voglia di passione e farfalle nello stomaco. Vuoi saperne di più? Leggi il seguente oroscopo di domani e scopri la classifica di segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani la Luna sarà ancora in ottimo aspetto. Ti sveglierai carico di energia e con la voglia di darti da fare. Dovresti cominciare a lavorare su qualcosa di nuovo, un progetto a cui tieni in modo particolare. 4 stelle.

Toro

Potrebbe essere un’altra giornata di malcontento. Da settimane sei preoccupato per il tuo futuro. Il lavoro non ti sta dando le certezze di cui avresti bisogno adesso e temi di non farcela con i soldi. Stringi i denti! Entro la fine di febbraio qualcosa si muoverà. 2 stelle.

Gemelli

La Luna ancora nel segno stuzzicherà i sentimenti, il desiderio di amore. D’ora in avanti si risveglierà la voglia di conoscere persone , di uscire allo scoperto. A maggior ragione se si considera il fatto che atra circa un mese Venere tornerà attiva. 5 stelle.

Cancro

Da qui fino a maggio ci sarà un periodo di transizione: avrai poche novità entusiasmanti, ma potrai cominciare a preparare il campo per il tuo futuro. Per fortuna Saturno non è più contrario da un po’ e tu potrai concentrarti a sistemare le questioni rimaste in sospeso. Da maggio in poi avverrà una grande svolta. 3 stelle.

Leone

Come indica l’oroscopo di domani dovresti iniziare a metterti in un diverso ordine di idee. Dovrai deciderti a mettere da parte le sfide, il tuo orgoglio e il bisogno di metterti alla prova e semplificare la tua vita. In amore se di recente c’è stato un allontanamento, anche solo psicologico, bisognerà correre ai ripari! 2 stelle.

Vergine

La giornata prometterà bene, ma tu dovrai rimboccarti le maniche e darti da fare. Sempre più nati in Vergine stanno capire che l’importante sarà proseguire lungo la direzione intrapresa nel 2021. Quest’anno non regalerà grandi stravolgimenti, ma ti permetterà di conservare i vantaggi ottenuti i mesi passati. 4 stelle.

Bilancia

D’ora in poi potrai costruire le fondamenta di un futuro meraviglioso. Mercurio, Giove e Saturno saranno al tuo fianco, ma il potere di cambiare ciò che non va sarà tuo. Certo, non stravolgerai la tua vita da un giorno all’altro, servirà pazienza e impegno, ma alla fine potrai ottenere enormi soddisfazioni. 4 stelle.

Scorpione

Da giorni ti porti dietro molta pressione e stanchezza fisica. Domani, ahimè, non sarà diverso! Nel corso della giornata potrebbero nascere nuove tensioni in amore, in famigli o nel lavoro. Qualcuno accuserà perfino un calo fisico. Sii prudente! 2 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di domani la Luna in opposizione per gran parte della giornata potrebbe renderti un po’ fiacco, giù di corda. Potrai comunque contare su un cielo notevole che saprà sostenerti. Nei prossimi giorni aumenterà la tua reattività e la capacità di relazionarti con gli altri. 4 stelle.

Capricorno

Anche se avrai una grande forza e la motivazione necessaria ad andare avanti, nelle prossime ore potresti essere molto pensieroso, avere voglia di stare per conto tuo. Inoltre, martedì una Luna in opposizione potrebbe crearti anche qualche piccolo disturbo fisico. Forse sarà necessario chiarire un malinteso con un collega o collaboratore. 3 stelle.

Acquario

Quel che ti chiederanno le stelle d’ora in poi sarà fare un piano di azioni, definire con chiarezza i prossimi passi da compiere. Se non farai così, la grande mole di energia che i pianeti ti stanno offrendo da un po’, diventerà solo confusione e non porterà nulla di buono. Chi sta cercando di risolvere un contenzioso o un problema burocratico, dovrà farsi le proprie ragioni. 3 stelle.

Pesci

Da domani fino a febbraio inizierà una fase lavorativa molto stimolante: ci sarà chi otterrà una nuova opportunità da non perdere. In amore sentirai un desiderio crescente di rimetterti in gioco, di buttarti in una storia travolgente. 4 stelle.