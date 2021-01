Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 25 al 31 gennaio 2021 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 25 al 31 gennaio 2021. Una nuova settimana è dietro l’angolo. Quali segni rientreranno nelle grazie dei pianeti durante le prossime giornate? Se vuoi scoprirlo, leggi in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà molto importante per l’amore. Chi, però, di recente è stato deluso dal partner, potrebbe avere nuove complicazioni fra martedì e mercoledì. Sul lavoro si preannunci un periodo di grande crescita, di sviluppo. Sii paziente e non avere fretta di ottenere tutto e subito!

Toro

Con Venere in ottima posizione l’amore potrà tornare in auge. Sii prudente, però, se stai portando avanti una relazione a tre o se stai vivendo una storia a distanza. Sul lavoro, invece, potrebbero esserci preoccupazioni, perché mancano le sicurezze di cui avresti bisogno adesso. Servirà cautela, se dovrai risolvere un problema legale o finanziario.

Gemelli

L’amore andrà a gonfie vele. Nei prossimi giorni potresti imbatterti in un incontro speciale. La Luna ancora nel segno aumenterà la voglia di amare. Sul lavoro avrai grandi possibilità, soprattutto se hai in mente un progetto importante. Chi finora ha avuto molte complicazioni, potrà rasserenarsi: da febbraio in poi la strada sarà in discesa.

Cancro

Chi dovrà affrontare qualche chiarimento, dovrebbe approfittare di mercoledì prossimo, quando la Luna entrerà nel segno. D’ora in avanti dovresti provare a scrollarti di dosso il tuo passato, le delusioni d’amore, i ricordi tristi. Sul lavoro stai cominciando a risalire la china, seppure lentamente. Molti nati in Cancro dovranno fare una scelta importante entro giugno.

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana non sarà molto significativa per l’amore. Forse non hai incontrato la persona giusta, forse sei diventato molto esigente e selettivo, fatto sta che fatichi a cominciare una relazione seria. Sul lavoro dovrai metterti nell’ottica di apportare un cambiamento, forse dovrai trovare un nuovo ruolo o un nuovo gruppo. Occhio alle persone disoneste!

Vergine

Dovrai buttarti alle spalle le delusioni passate e cominciare a credere di nuovo nell’amore. Le relazioni con Capricorno e Gemelli potrebbe offrirti il giusto mix di attrazione fisica e intesa mentale che desideri tu. Sul lavoro potresti sentirti irritato se sono giunti pettegolezzi alle tue orecchie. Forse dovrai chiarire con qualcuno nato in Gemelli, Cancro o Pesci.

Bilancia

In amore stai recuperando a poco a poco. Il prossimo fine settimana potrà regalare belle opportunità a chi vorrà mettersi in gioco. Anche sul fronte lavorativo stai vivendo un periodo di ricostruzione. Con Giove e Saturno a favore i nuovi progetti potranno portarti risultati sorprendenti, per cui spazza via dubbi e timori e buttati a capofitto!

Scorpione

Martedì si prospetta una giornata particolarmente intrigante pe l’amore. Se sei solo o annoiato, insoddisfatto di come sono andate le cose finora, dovresti sfruttare la giornata. Per quel che riguarda il lavoro, le faccende più delicate come investimenti, problemi finanziari o trattative, ti converrà affidarti a un professionista competente.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà molto stuzzicante in amore, specialmente da giovedì in poi. A febbraio si risveglierà la passione di molti Sagittario, per cui mettetevi in gioco, incontrate nuova gente. Sul lavoro dovresti puntare in alto, lavorare su un progetto ambizioso.

Capricorno

L’amore continuerà ad avere la protezione di Venere: datti da fare, fai nuovi incontri. Le storie che partono adesso, potranno avere un destino duraturo e felice. Sul lavoro dovrai prendere alcune decisioni di un certo peso. Forse si sistemerà una situazione rimasta in sospeso a lungo.

Acquario

La settimana sarà molto valida per l’amore, potrai vivere dei momenti ricchi di emozioni. Oltretutto a marzo Venere tornerà in aspetto favorevole! Ottime le giornate di martedì e giovedì. Sul lavoro sarà essenziale prepararsi ad affrontare importanti cambiamenti, ma saranno cambiamenti in meglio.

Pesci

Da mercoledì in poi potresti incappare in un incontro fatale, conoscere qualcuno che ti farà sentire le farfalle nello stomaco. Chi sul lavoro dovrà fare una proposta o una richiesta, dovrebbe sfruttare i mesi di febbraio e marzo. Non scoraggiarti, anche se senti il peso della stanchezza, perché presto le cose si sistemeranno.