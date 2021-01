Primo Reggiani: Età, altezza, carriera, moglie, padre, altezza – Tutto su di lui – FOTO

Primo Reggiani è un attore italiano molto noto e conosciuto. Questa sera, domenica 24 gennaio, sarà protagonista della prima serata di Rai Uno a partire dalle 21:25. Primo Reggiani interpreta il ruolo di Max in Mina Settembre, e nella fiction ha intrecciato una relazione amorosa con Titti, l’amica di Mina.

Primo Reggiani nasce a Roma il 5 novembre 1983, sotto il segno dello Scorpione. Ha 37 anni ed alto un metro ed 80 centimetri. L’attore è figlio d’arte, figlio di Aldo e Caterina Costantini, entrambi attori.

Primo debutta giovanissimo in televisione, in alcuni film; inoltre partecipa a numerose fiction con ruoli importanti. Poi ottiene numerosi ruoli anche in film di successo per il cinema.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Primo Reggiani ha avuto numerose storie importanti. Dal 2008 al 2011 l’attore ha avuto una relazione con Martina Stella. Successivamente, dal 2014 al 2016, è stato sentimentalmente legato all’ ex velina di Striscia la notizia, Costanza Caracciolo, ora attuale compagna di Bobo Vieri.

Su Instagram l'attore ha 40 mila followers e posta molto della sua vita.

