Quando esce The Witcher 2? Ecco la data ufficiale

Per i numerosi fans della serie Netflix The Witcher l’attesa per la seconda stagione inizia a farsi decisamente spasmodica, visto che la trasposizione dei romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski è stata molto apprezzata, così come i due videogiochi usciti a cavallo tra il 2007 ed il 2011.

Quando esce?

La prima stagione del meraviglioso mondo fantasy, dove i protagonisti Geralt di Rivia, Ciri e Yennefer sono impegnati in una serie di peripezie che grazie ad ottime prove attoriali e un ritmo sostenuto, hanno guadagnato il favore dei fans del libro e delle opere videoludiche correlate, così come anche i “neofiti” del genere fantasy. Dopo il debutto della prima stagione, che è sbarcata su Netflix nel dicembre 2020, le riprese della seconda hanno avuto inizio già in agosto anche se la produzione è stata rallentata dal covid, che ha colpito alcuni collaboratori durante le riprese. La gestazione della saga è comunque proseguita nella parte finale dello scorso anno nonostante l’infortunio sul set del protagonista Henry Cavill che ha rallentato almeno inizialmente la produzione, che è proseguita dopo qualche giorno.

La speranza da parte dei produttori è arrivare a terminare le riprese entro febbraio 2021, permettendo così la post produzione nei mesi primaverili. Così facendo, la seconda stagione potrebbe sbarcare con tutta probabilità nella seconda metà del 2021, magari tra settembre e ottobre dell’anno corrente. I fans dovranno quindi attendere ancora diversi mesi, ma potranno consolarsi sia con le opere letterarie relative oppure con i due videogiochi ancora oggi molto apprezzati e considerati tra le migliori trasposizioni videoludiche di una saga.