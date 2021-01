Antonio Milo: chi è il brigadiere Raffaele Maione ne Il Commissario Ricciardi? età, carriera, vita privata, figli, moglie – Tutto su di lui

Antonio Milo è un attore italiano che interpreta il brigadiere Raffaele Maione ne Il Commissario Ricciardi. Questa nuova fiction di Rai Uno andrà in onda da questa sera, lunedì 25 gennaio, in prima serata per sei appuntamenti. La storia è tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni ed è ambientata nella Napoli degli anni Trenta in pieno regime fascista. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Antonio Milo nasce il 4 maggio 1968 a Castellammare di Stabia, sotto il segno zodiacale del Toro. Milo ha frequentato l’Accademia di recitazione dal 1987 al 1990 ed ha partecipato a numerosi seminari per ampliare le sue tecniche recitative. L’ attore ha preso parte a numerose fiction sin dall’inizio della sua carriera come: Il commissario Montalbano, La nuova squadra, Un passo dal cielo, Sotto copertura, Il paradiso delle signore, L’amica geniale.

Ora sta vivendo un vero periodo florido lo abbiamo visto nella rappresentazione cinematografica di Natale in casa Cupiello nei panni di Nicolino, il marito di Ninuccia, ed ora lo vediamo protagonista in Il Commissario Ricciardi.

Della vita privata di Antonio Milo non sappiamo molto.