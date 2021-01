Classifica dei segni zodiacali di oggi 25 gennaio 2021.Una nuova settimana lavorativa è appena cominciata. Quali segni saranno favoriti dalle stelle e quali, al contrario, saranno bersagliati? Per scoprirlo, leggi la seguente classifica dei segni zodiacali di oggi 25 gennaio 2021.

Ariete

Secondo la classifica dei segni zodiacali sarai uno fra i favoriti degli astri, primo fra tutti la Luna. Il pianeta, ancora in buona posizione, ti darà una marcia in più, soprattutto sul lavoro. Se si considera che anche Mercurio sarà favorevole, dovresti lanciarti su qualcosa di bello, un nuovo progetto. 5 stelle.

Toro

Comincerai la settimana con il malumore dei giorni scorsi. Purtroppo da settimane stai facendo i conti con una condizione di precarietà causata da Mercurio, Giove e Saturno in quadratura. D’ora in avanti dovrai adattarti a un periodo di maggiore austerità e procedere passo dopo passo, senza pretendere grandi garanzie. 2 stelle.

Gemelli

La Luna sarà ancora nel tuo cielo e ci resterà per buona parte della giornata. Ti sveglierai traboccante di vitalità, idee e motivazione. Mercurio ti spronerà a buttarti sul lavoro, cominciare a realizzare qualche nuovo progetto. Purtroppo, però, non avere Toro in buon aspetto comporterà un po’ di fiacchezza in più. 4 stelle.

Cancro

Verso sera accoglierai la Luna nel segno e ritroverai più energia, vitalità e voglia di amare. Se vorrai chiarire con il partner, provare a riavvicinarti, ti converrà aspettare da lunedì sera in poi. Sul fronte lavorativo ci vorrà ancora molto tempo prima di ottenere il riscatto che desideri, ma per lo meno non dovrai più contrastare Saturno in aspetto contrario. 3 stelle.

Leone

Secondo la classifica dei segni zodiacali sarai uno fra i più bersagliati dello zodiaco. Purtroppo da settimane devi tenere testa a Giove, Saturno e Mercurio in aspetto opposto. Ti converrà non azzardare mosse rischiose, ma accontentarti di quello che hai, considerato anche il fatto che Marte in quadratura non ti aiuta a livello fisico. 2 stelle.

Vergine

Si prospetta una giornata interessante. Ti sentirai al top, merito di un generoso Marte in Toro. Venere nel segno del Capricorno sosterrà l’amore, ma tu dovrai fare la tua parte e lanciarti, senza timore. Anche il lavoro potrà regalarti delle soddisfazioni, se solo seguirai la stessa strada intrapresa nel 2020 e non deciderai di cambiare rotta. 4 stelle.

Bilancia

Mercurio, Giove e Saturno ti incoraggeranno a lanciarti in nuovi progetti in vista di una rinascita professionale che si fa sempre più vicina e concreta. Comincia a lavorare sulle nuove basi per il futuro. In amore molto presto potrai contare su Venere di nuovo attiva! 5 stelle.

Scorpione

La settimana partirà decisamente male. Continuerai a fare i conti con una profonda agitazione, stress, nervosismo, tensioni e problemi di lavoro, provocati da Mercurio e Toro in dissonanza. Per questa giornata dovrai avere grande prudenza e non fare mosse azzardate. Per fortuna in serata la Luna diventerà favorevole. 3 stelle.

Sagittario

Come indica la classifica dei segni zodiacali resti uno fra i favoriti dei pianeti. Come potrebbe essere altrimenti con Giove, Saturno e Mercurio a favore? Dovrai concentrarti sul lavoro, cominciare un progetto importante. Occhio solo a quella Luna in opposizione che potrebbe creare dei disagi o qualche piccolo intralcio durante la mattina. 4 stelle.

Capricorno

Avrai una grande forza e determinazione, le idee chiare sul da farsi. Eppure potresti essere sovrappensiero, un po’ inquieto e desideroso di non avere seccatori tra i piedi. Ti converrà, comunque, sfruttare la lucidità mentale di questa giornata per chiarire qualcosa rimasto in sospeso sul lavoro. 3 stelle.

Acquario

La Luna in Gemelli ti fornirà vitalità, una buona verve e motivazione. Con il Sole, Mercurio, Giove e Saturno nel tuo segno ogni tuo obiettivo sarà realizzabile. D’ora in avanti dovrai dedicarti a un valido piano di azioni e seguirlo passo dopo passo, sennò finirai per confonderti e perdere la strada. 5 stelle.

Pesci

Avere alcuni pianeti alle spalle, come Mercurio, Giove e Saturno, non ti procurerà grandi occasioni a livello lavorativo. Per quelle è probabile che dovrai aspettare fino a giugno. Qualcosa, però, nelle prossime settimane potrebbe cominciare a muoversi. In compenso Venere stuzzicherà in te la voglia di riscoprire la passione. 3 stelle.