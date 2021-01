I segni più vendicativi dello Zodiaco: CLASSIFICA

Continuiamo anche oggi a parlare dei segni zodiacali ed andiamo a vedere la classifica dei più vendicativi. Viene infatti stilata una classifica per ogni tipologia di caratteristica che un segno zodiacale può assumere e per questo motivo stiamo tenendo alta l’attenzione su questo argomento.

Come diciamo spesso, ovviamente, le classifiche sono sempre molto generali per cui se ne fai parte ma non pensi di essere una persona vendicativa allora potresti tranquillamente essere l’eccezione che conferma la regola. Adesso però è il momento di passare ai fatti e vedere chi sono i segni più vendicativi dello Zodiaco.

Al quarto posto di questa speciale classifica troviamo i nati sotto il segno del Sagittario. E’ un segno che tende a dimenticare gli sgarbi ma se vuole può essere molto cattivo quando subisce qualcosa. Fate attenzione perchè potrebbe vendicarsi anche dopo tanto tempo a causa della sua personalità molto decisa.

Terzo posto per i nati sotto la bilancia che sanno bene come restituire gli sgarbi che gli avete fatto. Se conoscete uno di questi segni fate molta attenzione perchè potrebbero crearvi non pochi problemi. Inoltre, per loro la vendetta non va servita fredda per cui può passare veramente poco tempo prima di recarvi dei problemi.

Al secondo posto non possono mancare i nati sotto il segno dell’Acquario. Tra i segni più vendicativi vogliono subito risolvere i torti subiti con altrettanti sgarbi. Faticano a dimenticare e mettere di lato i problemi che gli sono stati arrecati.

Primo posto assoluto per Ariete. Un segno zodiacale forte e che non perde occasione per aprire bocca rimembrando fatti vecchi ed anche molto lontani nel tempo. Fare uno sgarbo ad un ariete significa crearsi un nemico praticamente per tutta la vita.