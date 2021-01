Lino Guanciale: provate ad indovinare cosa ha fatto prima di diventare attore – INCREDIBILE

Lino Guanciale è un attore molto famoso e molto apprezzato dal pubblico. A partire da questa sera, lunedì 25 gennaio, torna protagonista della prima serata di Rai Uno con la nuova serie televisiva Il Commissario Ricciardi. La serie è composta da sei episodi, che andranno in onda per sei prime serate su Rai Uno. L’ambientazione è storica, ovvero siamo nella Napoli degli anni Trenta in pieno regime fascista.

Lino Guanciale ha 41 anni è nato in provincia de L’Aquila. Lino ha vissuto nel paese d’ origine del padre con i genitori, un medico ed un’insegnante. La sua passione per la recitazione nasce in giovane età quando la sua maestra delle elementari lo spinse su un palco per una recita. Lino Guanciale non avrebbe però immaginato di fare l’attore nella vita, ha giocato a rugby a livello professionistico ed ha giocato nella nazionale under 16 ed under 19. Inoltre dopo il diploma, conseguito con il massimo dei voti, ha sostenuto il test di ingresso per Medicina superandolo. Nonostante queste fossero le sue prospettive di vita, l’uomo ha scelto una strada diversa e si trasferisce a Roma per studiare Lettere e Filosofia alla Sapienza prima e recitazione poi.

Ad oggi è uno degli attori più amati della televisione italiana.