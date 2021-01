Lo zucchero scade? Ecco la verità che non ti aspetti

Con il termine “data di scadenza” ci si riferisce alla data entro la quale l’alimento è ritenuto idoneo al consumo, ma solo se mantenuto nelle corrette condizioni di conservazione.

La data di scadenza viene indicata sulle confezioni con la dicitura “da consumarsi entro”, seguito dalla data riportante giorno, mese e eventualmente l’anno entro quanto è possibile consumare il prodotto.

Oltre a questo, nell’etichetta posta sulla confezione vengono indicate le condizioni idonee di conservazione e la temperatura ideale che garantisce la migliore conservazione del prodotto.

Se si supera tale data di scadenza, l’alimento diventa un pericolo per la salute per via della proliferazione di batteri patogeni.

Se ci pensate, infatti, per legge è vietata la vendita di prodotti che riportano una data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello scritto sulla confezione. Generalmente, la data di scadenza si riferisce a prodotti freschi che bisogna consumare in un breve periodo di tempo come latte, formaggi freschi, pasta fresca, pesce e carni fresche.