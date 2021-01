Mangiare mele cotogne tutti i giorni fa bene? La risposta dell’esperto

Mangiare mele cotogne tutti i giorni fa bene? Se stai leggendo queste righe, significa che ti poni spesso tale domanda. Perfetto! Nelle prossime righe di questoarticolo, puoi trovare diverse informazioni utili al proposito.

Mele cotogne: fanno bene alla salute?

Le mele cotogne sono i frutti della pianta nota con il nome di Cydonia oblonga. Come ricordato dagli esperti di Humanitas, appartiene alla famiglia delle Rosaceae. Nel momento in cui si chiama in causa questifrutti, si può aprire un capitolo lunghissimo dedicato ai loro benefici per la salute.

Innanzitutto è bene fare presente che, grazie al loro contenuto di catechine ed epicatechine, le mele cotogne possono essere considerate degli straordinari elisir naturali per la prevenzione dei tumori. Si potrebbe andare avanti ancora molto a elencare i motivi per cui fanno bene alla salute. In questo novero è possibile includere la ricchezza in fibre. Questi nutrienti sono preziosi sotto diversi fronti. Da un lato mantengono efficiente l’intestino, dall’altro, invece, permettono di ottimizzare la sazietà, con ovvi vantaggi per il peso.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a elencare i benefici di questi frutti originari dell’Asia! Tra gli aspetti da considerare rientra anche la presenza di vitamina C, che rende le mele cotogne degli straordinari antinfiammatori naturali.

Non bisogna poi dimenticare che le mele cotogne sono ricche di minerali preziosissime per la salute. Tra questi è possibile citare il magnesio, ma anche il fosforo, fodnamentale per trasformare in energia il cibo che mangiamo. Come non citare poi il potassio, essenziale per la regolarità pressoria e, di riflesso, per la salute del cuore? L’ipertensione, infatti, è uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare.

Ricche di rame, zinco e sodio, le mele cotogne sono note anche per la presenza di vitamina B6. Da non dimenticare sono anche tracce di vitamina A retinolo equivalente e di calcio, minerale fondamentale per la salute delle ossa.

Concludiamo rammentando che le mele cotogne possono interferire con alcuni farmaci assunti per via orale. Alla luce di ciò, prima di introdurle nella dieta è consigliabile chiedere consiglio al proprio medico curante.