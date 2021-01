Maria Vera Ratti: chi è Enrica Colombo de Il Commissario Ricciardi? Età, carriera, altezza – Tutto su di lei – FOTO

Maria Vera Ratti è Enrica Colombo ne Il Commissario Ricciardi, la nuova serie televisiva di Rai Uno che da questa sera, lunedì 25 gennaio, va in onda. La giovane è un’attrice emergete che sembra promettere molto bene. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Maria Vera Ratti nasce ad Avellino, in Campania il 26 settembre 1994. L’attrice ha 26 anni, è nata sotto il segno zodiacale della Bilancia ed è alta un metro e settantaquattro centimetri.

Bene presto Maria Vera Ratti decide di seguire la sua passione per la recitazione ed il mondo dello spettacolo, si forma presso il prestigioso Centro Sperimentale di Cinematografia. Successivamente, per ampliare le sue competenze, frequenta un seminario presso la Scuola Europa per l’arte.

La carriera dell’attrice inizia esibendosi in alcuni teatri, pi debutta sul piccolo schermo grazie alla fiction Rosy Abate, per avere poi un ruolo ne I bastardi di Pizzofalcone ed ora la vediamo ne Il Commissario Ricciardi.

Per quanti riguarda la sua vita privata l’attrice è molto riservata. Infatti sui suoi profili social non ci tracce di presunti fidanzati i compagni. Su Instagram ha circa 20 mila followers con i quali condivide parti della sua vita. Ecco qui alcuni suoi scatti:

