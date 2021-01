Oroscopo di domani, 26 gennaio 2021: previsioni per tutti i segni

Oroscopo di domani 26 gennaio 2021. Vuoi conoscere le previsioni astrologiche per domani riguardo i segni di terra, aria, acqua e fuoco? Sempre più persone ormai si rivolgono all’astrologia per avere un consiglio, una dritta preziosa che li aiuti ad affrontare la giornata. Scoprire cosa riservano le stelle per domani potrebbe darti una marcia in più! Se sei curioso, ecco di seguito le previsioni astrali, segno per segno, dell’oroscopo di domani.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani dovrai misurarti con una Luna inquadratura che ti provocherà un po’ di malumore. Dovrai avere molta prudenza, se non vorrai infilarti in qualche discussione infinita. Rimanda le decisioni delicate a giovedì prossimo!

Toro

Se sul lavoro dovrai accontentarti delle poche certezze che possiedi in questo momento, in amore ci penserà una bellissima Venere a portarti fortuna, e non solo con il partner! Potresti ricevere presto una buona notizia, un messaggio, un guadagno inaspettato.

Gemelli

Il transito lunare potrebbe stimolare la voglia di fare shopping: va bene gratificarsi, di tanto in tanto, ma non esagerare! Concentrati, piuttosto, su un nuovo progetto, perché potresti vederlo prendere forma prima di quanto immagini.

Cancro

L’ingresso della Luna, tuo pianeta guida, enfatizzerà la tua già estrema emotività. Se di recente ti sei sentito agitato o indispettito, nelle prossime ore ti converrà usare molta cautela, altrimenti finirai con il bisticciare in famiglia.

Leone

Come anticipa l’oroscopo di domani la Luna passerà nel segni del Cancro, alle tue spalle. Il pianeta potrebbe causare altri piccoli disagi, un malinteso, sul lavoro o in famiglia, ecco perché dovrai muoverti con circospezione. Cambiamenti professionali all’orizzonte.

Vergine

Non sarà una giornata memorabile, ma in un periodo di grande forza come quello attuale ci può stare! Nelle prossime ore ti sentirai un po’ giù di corda. In aggiunta avrai la sensazione che qualcuno intorno a te sia invidioso dei tuoi risultati professionali. Fatti scivolare ogni cosa addosso.

Bilancia

Domani la Luna sarà in quadratura e si opporrà a Venere. Le due signore dello zodiaco ti daranno del filo da torcere. Potresti incappare in un ritardo sul lavoro, una spesa extra, un fuoriprogramma o alcuni momenti di disagio in famiglia. Sarà solo una spiacevole parentesi di un periodo ricco di promesse.

Scorpione

In questa giornata dovresti puntare sull’amore, perché con una Luna così promettente le possibilità saranno tante. Che tu voglia fare nuovi incontri, vivere una serata romantica o riavvicinarti a una persona, il pianeta saprà come sostenerti.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di domani sarà un’altra giornata di grande fermento di una settimana che ti sta restituendo la voglia di fare progetti. Idee, creatività ed entusiasmo non mancheranno e nemmeno una schiera di alleati astrali al tuo fianco. È tempo di buttarsi nella mischia!

Capricorno

Se la Luna in aspetto opposto appesantirà il tuo animo e il fisico, Mercurio, Giove e Saturno in Acquario ti insegneranno l’importanza delle collaborazioni. Nelle prossime ore dovresti accantonare il tuo bisogno di fare sempre tutto da solo e provare ad affidarti agli altri. Il primo passo sarà ristabilire un clima di serenità e fiducia nel posto di lavoro.

Acquario

La grande svolta della tua vita è dietro l’angolo. Il plotone di alleati astrali nel tuo segno sta scalpitando, ma l’ultima parola spetterà a te! Sarai tu a dover gestire al meglio le risorse importanti che ti stanno offrendo, a cogliere le opportunità che ti offriranno, a imboccare la strada più giusta per il tuo futuro.

Pesci

Una bellissima Luna ti offrirà energia, forza e chiarezza di intenti. Sarà la giornata perfetta per affrontare quel chiarimento con il partner che hai rimandato finora, per dichiararti a una persona, per trascorrere una serata a lume di candela.