Oroscopo e classifica di domani, martedì 26 gennaio 2021: irritabilità per l’Ariete e il Cancro

Ecco l’oroscopo e classifica di domani 25 gennaio 2021. La settimana è appena cominciata, ma già siamo immersi nel tran tran quotidiano. Come influiranno i nuovi transiti planetari sulle vite dei segni zodiacali? Irritabilità per l’Ariete e il Cancro, qualche momento di disagio per la Vergine e la Bilancia. Il Sagittario potrà buttarsi a capofitto in un nuovo progetto. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di domani e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani la Luna in quadratura ti potrebbe suscitare un po’ di malumore, una certa irritabilità che andrà gestita al meglio. Se nel corso della giornata incapperai in una persona che in passato ti ha provocato danni, dovrai munirti di prudenza e self control. Non reagire di pancia! Rinvia decisioni e discussioni importanti a giovedì. In amore avrai Venere in Capricorno che potrebbe causare qualche complicazione, un distacco: servirà molta cautela! 3 stelle.

Toro

Dovrai cominciare a convivere con le poche garanzie che questo periodo ti sta offrendo. Vorresti sapere cosa farai in aprile, ma non riesci a ottenere risposte. Con Mercurio in quadratura che non sostiene le idee, gli affari, i contatti avere certezze sul lavoro è davvero dura! Per fortuna Venere, ancora in ottimo aspetto, darà una marcia in più all’amore e in questa giornata potrà portarti qualcosa di buono: una notizia, un piccolo guadagno, un invito, qualcosa che non rivoluzionerà la tua situazione attuale, ma ti restituirà il sorriso per qualche ora. 3 stelle.

Gemelli

Il passaggio della Luna ti stimolerà la voglia di fare spese, di dedicarti allo shopping: non esagerare! Mercurio, Giove e Saturno in Acquario aumentano la tua motivazione, la voglia di realizzare le idee che hai in testa. Ti aspetta un periodo di nuove opportunità che dovrai cogliere al volto. In amore e in famiglia dovrai fare attenzione, non lasciare nulla al caso altrimenti potrebbero nascere nuove piccole tensioni. 4 stelle.

Cancro

La Luna sarà nel tuo segno e raddoppierà la tua già vasta emotività. Per le prossime 48 ore dovrai avere grande prudenza, per gestire al meglio la tua suscettibilità. Il pianeta, infatti, sarà opposto a venere: come conseguenza potrebbero nascere dei momenti di disagio in amore o in famiglia oppure imbatterti in una spesa inaspettata. Cerca di non arrabbiarti di fronte alla prima complicazione e rimanda gli impegni gravosi a giovedì! 3 stelle.

Leone

Secondo l’oroscopo di domani dovrai usare ancora molta cautela nei rapporti con gli altri, sia nel lavoro sia in famiglia. La Luna sarà in Cancro, perciò alle tue spalle. Il pianeta potrebbe causarti qualche piccolo disagio in famiglia, una tensione dovuta a un malinteso o a una bugia scoperta. Sul fronte lavorativo sarà importante definire meglio le collaborazioni e, se necessario, affrontare un cambiamento. 2 stelle.

Vergine

Nonostante il periodo di grande forza, la giornata di domani potrebbe essere sottotono. Non ti sentirai in piena forma e avvertirai un clima di tensione intorno a te. Il fatto è che le tue capacità sul lavoro non sono sempre ben viste. Qualcuno potrebbe invidiare i risultati che hai raggiunto. Ecco perché servirà uno sforzo in più per non lasciarsi condizionare dagli altri, ma procedere lungo la propria strada. 3 stelle.

Bilancia

Non dovrai farti intimorire da questa Luna in quadratura che si oppone a Venere. Nel corso della giornata potrebbe nascere un disagio in amore o in famiglia, oppure incapperai in un contrattempo fastidioso, una spesa inaspettata, una complicazione potrebbe rallentare il tuo lavoro. Sii paziente e ricorda che stai andando incontro a un mese davvero molto significativo, da tutti i punti di vista. 4 stelle.

Scorpione

Sono giornate in cui converrebbe puntare sull’amore. La Luna sarà in magnifica posizione e aiuterà le coppie che vorranno recuperare l’armonia. La fine di gennaio ti permetterà di riavvicinarti a una persona, se in passato c’è stato un allontanamento. Sul lavoro, purtroppo, le difficoltà continuano. Ritardi, rallentamenti e grattacapi saranno all’ordine del giorno. 3 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di domani dovresti sfruttare questi giorni, soprattutto giovedì e venerdì, per lavorare su qualche nuovo progetto, per dare forma alla tua creatività. La settimana ti sta regalando energia, idee ed entusiasmo. Un entusiasmo contagioso che sta trainando anche le persone intorno a te. In amore dovrai fare attenzione solo a non trasformare tutto il tuo entusiasmo in superficialità, rischiando di infilarti in due storie nello stesso tempo! 5 stelle.

Capricorno

La Luna in opposizione potrebbe provocarti un po’ di stanchezza, un disagio in amore o qualche piccolo contrattempo, ritardo sul lavoro. Sii prudente! D’ora in avanti sarà importante curare di più le collaborazioni, chiarire se in passato ci sono stati malintesi, riportare un clima di serenità intorno a te. Anche se sei un segno molto indipendente e ami lavorare da solo, la schiera di pianeti in Acquario, il segno dell’amicizia e dei rapporti, ti incoraggerà a collaborare di più con gli altri. 4 stelle.

Acquario

Più si avvicina il mese di febbraio e più avrai energia e nuove opportunità. Avere così tanti pianeti nel segno comporterà un grande cambiamento nella tua vita che dovrai gestire nel migliore dei modi, senza mettere a rischio le tue finanze. Per affrontarlo al meglio dovresti cominciare a buttare giù un piano di azioni ed evitare scelte rischiose con i soldi. Chi sta avendo un problema legale o burocratico dovrà farsi le proprie ragioni, con calma e decisione. 5 stelle.

Pesci

La Luna nel segno del Cancro ti regalerà energia e vitalità in abbondanza. Se dovrai chiarire qualcosa, discutere, confrontarti con una persona ti converrà farlo entro venerdì. In questo momento le stelle ti chiedono di fermarti a capire, di recuperare un’armonia interiore dopo la crisi vissuta a fine 2020. Forse dovresti provare ad avvicinare il tuo ideale di amore, i tuoi sogni con la realtà, imparare ad andare incontro all’altro, essere meno esigente. 4 stelle.