Serena Iansiti: chi è Livia de Il Commissario Ricciardi -età, carriera, vita privata, compagno, figli – Tutto su di lei – FOTO

Serena Iansiti è un’attrice italiana che ha partecipato a numerosi fiction di successo. Questa sera, lunedì 25 gennaio, la vediamo protagonista della prima serata di Rai Uno. L’attrice sarà Livia Lucani ne Il Commissario Ricciardi, nuova fiction di Rai Uno con protagonista Lino Guanciale.

Scopriamo qualcosa in più sulla vita dell’attrice.

Serena Iansiti nasce a Napoli l’ 11 maggio 1985, sotto il segno zodiacale del Toro. L’attrice ha 35 anni ed ha vissuto a Latina con suo genitori: la mamma è un’insegnante di Lettere e suo padre un ex magistrato.

L’attrice ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia e ben presto inizia la sua carriera. Il suo debutto si ha con La misteriosa scomparsa di W. a teatro e Serena ha soli 19 anni. Fa tanta gavetta ed il successo vero e proprio arriva nel 2007 quando l’attrice ottiene il ruolo di Lavinia in Centovetrine e successivamente partecipa a produzioni internazionali. Serena Iansiti è stata poi protagonista di: Un Natale per due Squadra Antimafia – Palermo oggi, Le tre rose di Eva, Non c’è campo e tante altri.

Per quanto riguarda la sua vita privata l’attrice è molto riservata. L’attrice è stata per 6 anni legata al collega, Paolo Pierobon, conosciuto sul set di Squadra Antimafia. Ora sembra essere legata a Ferran Paredes Rubio, fotografo e direttore della fotografia spagnolo.

