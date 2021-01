Snowpiercer 2 arriva su Netflix: recensione, trama e cast

Visto l’ottimo successo della prima stagione, la casa produttrice statunitense TNT ha reso ufficiale la creazione della seconda stagione di Snowpiercer, serie appartenente al genere fanta-post-apocalittico, che sarà disponibile a distanza di poche ore dalla diretta americana anche su Netflix che ne detiene i diritti sul suolo europeo.

Trama

La serie è ambientata in un mondo contemporaneo distopico, che ha visto il freddo tornare a farla da padrone come in una sorta di nuova era glaciale. Gli umani sopravvissuti viaggiano a bordo dello Snowpiercer (“trafiggi neve”), suddiviso in maniera ben definita a seconda delle classi sociali. L’incipit ufficiale di Netflix così recita:

“Da sette anni il mondo è una distesa di ghiaccio e gli unici sopravvissuti convivono a bordo del gigantesco Snowpiercer, che con i suoi 1001 vagoni gira intorno al pianeta senza sosta mantenendo le classi separate: i ricchi in testa al treno e i poveri in coda. La storia di Snowpiercer mostra cosa succede quando coloro che nella vita hanno conosciuto solo oppressione decidono di resistere, insorgere e ribellarsi”.

Cast

La seconda stagione vedrà la conferma dei protagonisti Jennifer Connelly (Melanie Cavill), Daveed Diggs (Andre Layton) e Alison Wright (Ruth). Confermati anche Signor Wilford (Sean Bean), Steven Ogg (Pike) e Rowan Blanchard (Alexandra Cavill).

Quando arriva

La seconda stagione di Snowpiercer verrà trasmessa negli Stati Uniti sul canale di TNT a partire dal 25 gennaio, con la cadenza di un episodio a settimana. In Italia si seguirà lo stesso trend con 24 ore di differenza, quindi gli abbonati troveranno il primo episodio a partire dal 26 gennaio.