Chi è Barty Colucci di Radio 105? età, carriera, vita privata, Instagram – Tutto su di lui

Chi è Barty Colucci di Radio 105? Barty Colucci è uno speaker radiofonico molto noto ed apprezzato dal pubblico. Barty è una delle voci delle radio più conosciute, conduce dal 2018 A ME MI PIACE tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 20:00. l timone del programma insieme a lui ci sono: Lodovica Comello, Gibba e Teresa Langella, il poker aiuta certamente gli ascoltatori a ritrovare il buonumore con chiacchiere su temi di attualità e scherzi telefonici. Scopriamo qualcosa in più su Barty Colucci.

Barty Colucci nasce il 26 settembre 1981 a Ceglie Massapica, un piccolo paese in provincia di Brindisi. Il ragazzo quest’anno compie quarant’anni ed è del segno zodiacale della Bilancia. Sin da bambino ha avuto una grande passione per il mondo dello spettacolo. Nel 200 si trasferisce a Roma per studiare Comunicazione e Marketing ed è in questa realtà che si avvicina alla radio. Bartu Colucci ha grandi doti da imitatore e comico, in molti ricordano i suoi esilaranti scherzi a personaggi importanti come Giorgio Napolitano e Sergio Marchionne.

Per un certo periodo lavora anche in televisione, ha preso parte a Le Iene ed anche alla fiction Braccialetti Rossi.

Recentemente, nel 2018, il comico radiofonico è stato protagonista di una particolare vicenda con RDS in quanto all’improvviso ha lasciato il programma. ha dichiarato che non si trovavano più in linea e che ha dato le dimissioni perché attratto da nuove esperienze.

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che Barty Colucci è sposato ed ha due bambine. Su Instagram, dove ha 100 mila followers, condivide anche foto con tutta la famiglia.

Guardane qualcuna qui sotto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🎼Barty Colucci🎼 (@barty_colucci)