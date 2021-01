Chi è Dario Spada di Radio 105? età, carriera, Fabiola, fidanzato, Instagram – Tutto su di lui

Chi è Dario Spada di Radio 105? Dario Spada è un conduttore radiofonico molto conosciuto e famoso. Scopriamo qualcosa in più sulla voce che ci tiene spesso compagnia in viaggi ed uscite in auto.

Dario Spada nasce a Palermo il 20 Febbraio 1984, sotto il segno dell’ Acquario. Ha 37 anni ed un siciliano DOC. La sua passione per la musica nasce fin da bambino, la nonna gli regala molti dischi in vinile. Desidera quindi sin da bambino di iniziare una carriera nel mondo della musica e quindi della radio. Già in età adolescenziale ha iniziato a collaborare con una radio locale, il suo ruolo era quello di intervistare i suoi coetanei. Ben presto si trasferisce a Milano per dedicarsi con tutto se stesso alla sua passione e nel 2006 inizia la sua avventura in radio 105. Inizialmente inizia con il ruolo di tecnico del suono per poi diventare un conduttore a tutti gli effetti.

Collabora con diversi artista ed in progetti importanti come Amaci di maria De Filippi. Il conduttore radiofonico è tra i più amati e seguiti dal pubblico.

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che ha una grande passione per la fotografia. Il Conduttore fidanzato ha un fidanzato che si chiama Rosario Marulli e su Instagram sono numerose le foto che li ritraggono insieme.

