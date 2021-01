Chi è Fabio Alisei di Radio 105? Età, carriera, moglie , Instagram – Tutto su di lui

Chi è Fabio Alisei di Radio 105? Fabio Alisei è un disc jockey e conduttore radiofonico molto conosciuto. Conduce Lo Zoo di 105 su Radio 105. Scopriamo qualcosa in più su una delle voci più famose della radio.

Fabio Alisei, il cui vero nome è Fabio Borgini, sceglie “Alisei” come riferimento ai costanti venti dell’area tropicale, nei quali lui si riconosce e riconosce il suo caratterre un po’ bizzarro ed insolito.

Nasce a Genova il 4 giugno 1975, ha 45 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Si diploma nel 1995 al liceo classico e dal 2002 inizia a frequentare un istituto musicale. Ha iniziato come capo animatore nei villaggi, dove incontra Max Laudadio e Paolo Noise. Numerosi sono i programmi di grande successo da lui condotti. Nel 2014 entra nel gruppo di autori di Made in Sud e di Colorando.fa una breve pausa da Radio 105 lavorando per Radio Dejay, per poi ritornare a Radio 105.

Della sua vita privata sappiamo che è sposato con un architetto e la coppia ha due splendidi figli, una maschio ed una femmina.

Ha un profilo Instagram con più di 150 mila followers sul quale condivide molto della sua vita.

Guarda qui alcuni scatti:

