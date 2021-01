Chi è Rosario Pellecchia di Radio 105? età, carriera, vita privata, Instagram – Tutto su di lui – FOTO

Chi è Rosario Pellecchia di Radio 105? Rosario Pellecchia è un Dj ed una delle voci più note di Radio 105. Conduce tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, 105 FRIENDS insieme a Tony Severo. Scopriamo qualcosa in più sulla voce della radio.

Rosario Pellecchia, è noto anche con il nome di Ross, è un dj, conduttore radiofonico e cantante italiano. Nasce a Castellammare di Stabia il 4 dicembre 1970, ha appena compiuto 50 anni ed è del segno zodiacale del Sagittario.

La sua carriera in radio inizia nel 1986 in radio locali, ma man mano i suoi orizzonti si ampliano ed in poco tempo approda a Radio Kiss Kiss. Nel 1995 con “A tutti coloro” si aggiudica un Telegatto come migliore programma radiofonico dell’anno con Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli.

Presto si trasferisce a Milano dove inizia a lavorare per Radio 105, ed è quindi un veterano di 105 ed il suo programma della mattina è molto seguito ed appassiona molti.

Ha scritto anche un romanzo “Solo per vederti felice”, edito Mondatori. Ross è anche un cantante.

Della sua vita privata sappiamo che ha una compagna che si chiama Jamie Nadal, con la quale condivide molte foto su Instagram. Il suo profilo Instagram ha più di 35 mila followers, vediamo qualche suo scatto:

