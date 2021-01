Classifica dei segni zodiacali di oggi 26 gennaio 2021. La settimana prosegue tra una corsa e un ritardo. Quali segni saranno favoriti dalle stelle e quali, al contrario, saranno bersagliati durante le prossime ore? Per scoprirlo, leggi la seguente classifica dei segni zodiacali di oggi 25 gennaio 2021.

Ariete

Secondo la classifica dei segni non sarai fra i favoriti dalle stelle. Con una Luna sarà in quadratura l’umore non sarà dei migliori. Ti converrà farti scivolare ogni cosa addosso, soprattutto se avrai a che fare con qualche seccatore. 3 stelle.

Toro

Venere in posizione ottima favorirà i progetti di coppia, i nuovi incontri e i riavvicinamenti. Non solo. Nel corso di questa giornata potrebbe capitarti perfino qualcosa di bello: un guadagno imprevisto, una buona notizia, un gesto cordiale. Ti ricompenserà delle preoccupazioni legate al lavoro e ai soldi. 3 stelle.

Gemelli

Il passaggio della Luna stuzzicherà la tua voglia di fare qualche spesa per te stesso: occhio però a non esagerare! La concentrazione di pianeti in Acquario ti spronerà a portare avanti un progetto ambizioso, a lavorare su qualche nuova idea in vista di febbraio. 4 stelle.

Cancro

Ospiterai la Luna nel tuo spazio zodiacale per le prossime due giornate. La sua presenza raddoppierà la tua già enorme emotività, con il rischio che potresti innervosirti o offenderti per un nonnulla. Cerca di avere prudenza e rinvia ogni discussione a giovedì prossimo. 3 stelle.

Leone

Come indica la classifica dei segni non sarai in cima, insieme ai prediletti delle stelle. Come se non bastasse, la Luna in Cancro, alle tue spalle, potrebbe causare qualche piccolo disagio con un famigliare, un malinteso, forse una bugia che verrà a galla. Sul lavoro dovrai prendere in considerazione un cambiamento. 2 stelle.

Vergine

Nonostante il periodo di grande forza, questa giornata potrebbe trovarti piuttosto giù di torno. Anche a livello fisco mancherà l’energia di tutti i giorni. Se sul lavoro ti accorgerai di avere un collega invidioso, ignoralo e vai avanti per la tua strada! 3 stelle.

Bilancia

Nelle prossime ore sarà facile inciampare in qualche piccola complicazione, un disagio, una spesa imprevista o un malinteso. Tutta colpa della Luan in Cancro, in aspetto opposto a Venere. Non ti scoraggiare! Già da giovedì le cose miglioreranno di gran lunga! 3 stelle.

Scorpione

Dovresti approfittare del passaggio lunare in Cancro e dare spazio all’amore. In questa giornata potrai risanare uno screzio, recuperare un rapporto o semplicemente passare una serata piacevole in compagnia di chi ami. Dimentica per le alcune ore i problemi di lavoro che ti affliggono da tempo. 3 stelle.

Sagittario

Secondo la classifica dei segni tu sei decisamente uno fra i segni protagonisti di questo momento. La concentrazione di astri nel segno dell’Acquario ti aiuterà a realizzare i tuoi desideri, a raggiungere traguardi importanti durante le prossime settimane. 5 stelle.

Capricorno

La Luna sarà in aspetto opposto: come conseguenza potresti provare del disagio sul lavoro o in famiglia, inciampare in un imprevisto, una piccola complicazione, un ritardo irritante. Ti converrà usare la massima cautela e non infuriarti se non tutto filerà liscio come l’olio. 2 stelle.

Acquario

Il Sole, Mercurio, Giove e Saturno sono nel tuo segno non per caso. Questi pianeti ti vogliono spingere a cambiare e ti stanno offrendo le risorse e tutta l’energia necessaria. L’ultima parola, però, spetterà a te! 5 stelle.

Pesci

Potrai contare sul supporto di una bellissima Luna che ti offrirà forza, vitalità e voglia di amare. Approfitta di queste giornate per recuperare l’armonia persa di recente, per chiarire con il partner o in famiglia, per riavvicinarti a una persona. Sarà tutto più facile. 4 stelle.