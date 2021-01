Oroscopo Branko oggi – martedì 26 gennaio 2021 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Branko per oggi martedì 26 gennaio 2021. Una settimana è partita da poco, ma già gli astri hanno stravolto gli equilibri dei segni zodiacali. Cosa avranno in serbo i pianeti per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko oggi martedì 26 gennaio 2021: Ariete

Oggi dovrai contrastare una Luna in quadratura che potrebbe provocare qualche piccola complicazione in famiglia. Nel corso della giornata potrebbero nascere dei momenti di tensione in casa: cerca di usare la massima cautela.

Previsioni Branko oggi martedì 26 gennaio 2021: Toro

Oggi gli astri faciliteranno gli accordi, le trattative, gli affari e le compravendite. Le giornate di martedì e mercoledì saranno ideali per avviare o portare avanti un acquisto o la vendita di un bene.

Oroscopo oggi martedì 26 gennaio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Branko oggi si prospetta una giornata promettente per le questioni di carattere economico. Se da un po’ sta pensando a un investimento, potrai muoverti con fiducia: Mercurio, Giove e Saturno saranno dalla tua parte!

Previsioni oggi martedì 26 gennaio 2021: Cancro

Secondo l’oroscopo di Branko oggi sarà una giornata di buon recupero, grazie alla presenza della Luna nel tuo segno. Dovresti sfruttare l’energia del tuo pianeta guida per sanare uno screzio, per riportare l’armonia in famiglia.