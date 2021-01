Oroscopo Branko oggi – martedì 26 gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per oggi martedì 26 gennaio 2021. Una settimana è partita da poco, ma già gli astri hanno stravolto gli equilibri dei segni zodiacali. Cosa avranno in serbo i pianeti per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko oggi martedì 26 gennaio 2021: Leone

Oggi si preannuncia una nuova giornata piuttosto pesante. Purtroppo le difficoltà che ti porti dietro da giorni potrebbero provocarti un’ansia crescente che si tradurrà perfino in un disturbo del sonno. Dovresti rimandare gli impegni gravosi a un momento più tranquillo.

Previsioni Branko oggi martedì 26 gennaio 2021: Vergine

Oggi sarà una giornata fruttuosa e tu dimostrerai di avere grandi capacità sul lavoro. Se da tempo stai fronteggiando dei concorrenti molto agguerriti, nelle prossime ore troverai il modo di batterli.

Oroscopo oggi martedì 26 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko oggi dovrai scrollarti di dosso i timori e le insicurezze e puntare in alto. Con un cielo così importante a sostenerti, d’ora in avanti potrai conquistare vette inimmaginabili!

Previsioni oggi martedì 26 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko oggi più di uno Scorpione potrebbe vivere perfino un doppio amore. La Luna in ottimo aspetto, Venere favorevole ti daranno una marcia in più: ti basterà buttarti!