Oroscopo di domani, 27 gennaio 2021: previsioni per tutti i segni

Oroscopo di domani 27 gennaio 2021. Vuoi conoscere le previsioni astrologiche per domani riguardo i segni di terra, aria, acqua e fuoco? Sempre più persone ormai si rivolgono all’astrologia per avere un consiglio, una dritta preziosa che li aiuti ad affrontare la giornata. Scoprire cosa riservano le stelle per domani potrebbe darti una marcia in più! Se sei curioso, ecco di seguito le previsioni astrali, segno per segno, dell’oroscopo di domani.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani sarà una giornata piuttosto faticosa. Il cielo è favorevole, ma tu stai smaltendo, a poco a poco, tutti i pesi accumulati nel corso del 2020. Quanto ti sarai liberato dell’ultimo carico, potrai procedere spedito verso i tuoi obiettivi. In amore, invece, potrai riaccendere la scintilla della tua storia con più facilità.

Toro

Sul fronte lavorativo perdurano le preoccupazioni causate dal fatto che non hai conferme né garanzie. Avresti un gran bisogno di sapere cosa farai tra tre mesi e invece non sai nemmeno se il tuo impiego resisterà a febbraio. Ti converrà procedere, passo dopo passo, e accontentarti ci ciò che hai.

Gemelli

Anche se rimani uno fra i grandi protagonisti del 2021, domani potresti sentirti piuttosto provato. La tua forma non sarà delle migliori e avresti necessità di un po’ di relax per ricaricare le batterie in vista di febbraio un mese che ti potrà sorprendere.

Cancro

Il passaggio della Luna nel tuo spazio zodiacale raddoppierà la tua suscettibilità. Nel corso della giornata potresti irritarti per un nonnulla. Per questo motivo ti converrà stare lontano dagli importuni e rimandare ogni discussione a venerdì, quando l’umore sarà decisamente migliore.

Leone

Secondo l’oroscopo di domani la Luna nel segno del Cancro potrebbe causare un piccolo disagio in famiglia, forse con una figura femminile. Inoltre Mercurio e Giove in opposizione non ti stanno rendendo la vita facile sul lavoro. D’ora in avanti dovrai munirti di molta prudenza ed evitare di strafare.

Vergine

Sarà una giornata molto positiva, merito della Luna e di Venere in aspetto favorevole. I due pianeti ti daranno una marcia in più in amore, ti porteranno una buona notizia, un messaggio, in invito qualcosa che ti regalerà il buonumore. Sul lavoro potresti dover affrontare un collega invidioso.

Bilancia

Domani la Luna e Venere saranno in quadratura: possibili tensioni in amore o sul posto di lavoro, sii prudente! Sappi, però, che sarà solo un momento di passaggio che non dovrà assolutamente distoglierti dai tuoi obiettivi!

Scorpione

Si prospetta l’ennesima giornata pesante di un inizio anno che ti sta mettendo a dura prova. Le tensioni, i problemi di lavoro e di soldi sono parecchi. In amore e in famiglia non tutto fila liscio. Se domani incapperai in una persona determina a ostacolarti, cerca di mantenere calma e sangue freddo.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di domani la Luna nel segno del Cancro provocherà qualche dissapore in famiglia, forse dovuto ai soldi. Per fortuna dalla tua parte avrai Mercurio. Il pianeta ti stimolerà idee creative, soluzione efficace ai tuoi problemi. Non dimenticarti che stai vivendo un momento di grande crescita.

Capricorno

La Luna sarà in aspetto opposto: come conseguenza potresti sentirti assalito dalla stanchezza, provare un po’ di confusione mentale. Ecco, perché sarebbe meglio rinviare ogni decisione e una giornata successiva, quando ti sentirai più lucido. Meno male che l’amore andrà a gonfie vele, grazie alla presenza di Venere nel tuo segno.

Acquario

In questa giornata potresti avere voglia di coccolarti un po’, di curare il tuo aspetto fisico, di trascorrere del tempo insieme agli altri. Avere Mercurio nel segno significa rapporti e dialoghi sereni, idee creative in testa. Insomma, stai vivendo un periodo decisamente stimolante!

Pesci

Con la Luna e Venere in aspetto armonico potrai vivere una giornata emozionante, sensazioni piacevoli, rapporti distesi. Dovresti sfruttare le prossime 48 ore per riportare la pace nel rapporto di coppia, riavvicinare una persona, ma anche per mandare avanti un rapporto di lavoro a cui tieni in modo particolare.