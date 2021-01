Oroscopo di oggi, 26 gennaio 2021: previsioni per tutti i segni

By

Oroscopo di oggi 26 gennaio 2021. Vuoi scoprire in anticipo le previsioni astrali per domani segno per segno? Sono sempre di più le persone appassionate di astrologia che cercano nelle stelle un segno, un suggerimento prezioso che possa aiutarle ad affrontare la giornata al meglio. Se sei curioso anche tu, leggi di seguito le previsioni astrologiche dell’oroscopo di domani, dedicate ai segni di terra, aria, acqua e fuoco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi ci sarà una Luna piuttosto insidiosa che potrebbe renderti intrattabile. Se potrai incapperai in chi ti ha già creato dei guai nei mesi scorsi, l’agitazione salirà alle stelle! Servirà molta calma e sangue freddo.

Toro

Sul fronte lavorativo mancheranno ancora le sicurezze di cui avresti bisogno adesso. D’ora in avanti dovrai accontentarti di ciò che hai e procedere a piccoli passi. Per fortuna, Venere in ottimo aspetto favorirà gli affari di cuore e forse ti porterà una buona notizia, un evento positivo, qualcosa che ti metterà di buonumore.

Gemelli

Il transito lunare stimolerà la voglia di fare qualche spesa personale. Approfittane per dedicarti un po’ di attenzione, dopodiché buttati a capofitto su qualche nuovo progetto di lavoro. La motivazione e la fiducia non mancheranno!

Cancro

La Luna domicilierà nel tuo cielo per le prossime 48 ore. Il tuo pianeta guida amplificherà ogni emozione, anche la tua suscettibilità. Ecco perché ti converrà usare estrema cautela fino a giovedì e rimandare i chiarimenti e le discussioni a una giornata migliore.

Leone

Come indica l’oroscopo di oggi sarà un’altra giornata in cui dovrai muoverti in punta di piedi. La Luna nel segno del Cancro, quindi alle tue spalle, non aiuterà. Nelle prossime ore potresti avere dei disagi, qualche complicazione in famiglia. Sul lavoro ci sarà da definire alcune collaborazioni.

Vergine

Oggi non ti sentirai in forma e nel corso della giornata potresti percepire perfino un’aria tesa intorno a te, forse un po’ di invidia. Il fatto è che le tue doti sul lavoro potrebbero non essere viste di buon occhio da tutti. Dovresti farti scivolare le cose addosso!

Bilancia

Se nel corso della giornata dovessi imbatterti in un contrattempo, un ritardo sul lavoro o un momento di tensione, non scoraggiarti. Tieni sempre a mente che stai andando incontro a un periodo molto importante! Sarà solo una parentesi lunga quanto il passaggio della Luna in Cancro.

Scorpione

Nelle prossime 48 ore ti converrà mirare all’amore, anche perché sul lavoro persisto le difficoltà. La Luna nel segno del Cancro ti renderà seducente, disponibile, desideroso di amore. Sarà la giornata ideale per riavvicinarsi a una persona o trascorrere del tempo insieme a chi ami.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di oggi sarà una giornata in linea con tutta la settimana: dinamica ed energica. Tu sarai traboccante di idee, creatività ed entusiasmo. Un entusiasmo che coinvolgerà le persone intorno a te. Sfrutta le prossime ore per portare avanti un progetto ambizioso, qualcosa di bello.

Capricorno

Dovrai fare i conti con una Luna in opposizione che ti farà sentire la stanchezza accumulata. Nel corso della giornata potresti imbatterti in un disagio, una complicazione, un ritardo o rallentamento. Mercurio, Giove e Saturno on Acquario ti sproneranno a curare di più le collaborazioni di lavoro, a migliorare la complicità, la fiducia, chiarire se ci sono stati dei malintesi.

Acquario

La presenza di tanti pianeti nel tuo segno comporterà una grande energia, ma anche la responsabilità di usarla in maniera costruttiva. Gli astri si aspettano che tu sia pronto ad affrontare un cambiamento radicale della tua vita, che tu abbia il coraggio necessario e un piano di azione valido, per non perderti lungo il cammino.

Pesci

La Luna in Cancro ti renderà energico, affettuoso e con la voglia di recuperare in amore. Approfitta di questo transito per ricostruire un bell’affiatamento con il partner, chiarire i malintesi, sanare uno screzio. È tempo di riportare la serenità nella tua vita, cominciando proprio da quella sentimentale.