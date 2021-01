Oroscopo e classifica di domani mercoledì 27 gennaio 2021: Ariete e Scorpione k.o.

Ecco l’oroscopo e classifica di domani mercoledì 27 gennaio 2021. I giorni scorrono rapidi e in un baleno siamo già a metà settimana. Quali segni saranno benvoluti dai pianeti questo mercoledì? Il Toro sarà ancora molto inquieto, mentre la Vergine ritroverà il sorriso. Una profonda stanchezza assalirà l’Ariete, i Pesci potranno recuperare in amore. Vuoi saperne di più? Leggi il seguente oroscopo di domani e scopri la classifica di segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani sentirai il peso dei problemi accumulati negli ultimi anno, come un macigno sulla spalle. Sebbene le tue stelle siano favorevoli, alcuni giorni smaltire questo fardello, peso dopo peso, risulta particolarmente faticoso. Una volta che te ne sarai sbarazzato del tutto, potrai procedere a cuor leggero verso i tuoi obiettivi. Per fortuna in amore riaccendere la passione con il partner sarà più facile e piacevole. 3 stelle.

Toro

D’ora in avanti, almeno fino a primavera inoltrata, dovrai accontentarti di ciò che hai senza pretendere maggiori garanzie sul lavoro. Ti converrà trovare un equilibrio interiore e provare a scacciare via l’inquietudine che da giorni ti affligge. Se avrai bisogno di conforto, cercalo nell’amore, almeno finché sarai sostenuto da una bellissima Venere. 3 stelle.

Gemelli

Sarai sempre uno fra i segni favoriti di questo momento, eppure domani potresti sentirti k.o. La forma non sarà al top e sentirai un bisogno enorme di riposo. Dovresti staccare la spina, rilassarti per affrontare al meglio le prossime giornate. Febbraio sarà un mese che potrà sorprenderti! 4 stelle.

Cancro

Il passaggio lunare nel tuo cielo pungolare la parte più suscettibile di te. Per le prossime ore sarai intrattabile, permaloso e insofferente, specie non chi ti provocherà. Dovresti cercare di tenerti alla larga dai seccatori e aspettare che passi il tuo malumore. 2 stelle.

Leone

Secondo l’oroscopo di domani la Luna in Cancro potrebbe provocare un piccolo disagio in famiglia, una complicazione da affrontare. Sono giornate molto faticose anche sul lavoro, per colpa di Mercurio e Giove in opposizione. Marte in quadratura sarà avaro di forza fisica. D’ora in poi ti converrà evitare gli sforzi e aggrapparti a tutta la razionalità che possiederai. 2 stelle.

Vergine

Si preannuncia una giornata molto interessante. La Luna e Venere saranno in buona posizione. Le due signore dello zodiaco da dove si trovano ti guarderanno di buon occhio: nel corso di questo mercoledì potresti vivere un evento piacevole, qualcosa che ti restituirà il sorriso. Mercurio in Acquario ti consiglierà a tenere la guardia alta sul lavoro: qualcuno potrebbe non essere del tutto sincero con te. 4 stelle.

Bilancia

Avere Luna e Venere in quadratura non sarà facile. Nelle prossime ore potresti vivere alcune difficoltà sia nel lavoro sia in amore. Ma non dovrai abbatterti! Sarà soltanto un momento passeggero. Ormai il periodo buio è alle tue spalle e stai andando incontro a un mese che ti permetterà di vivere una vera e propria rinascita. Tieni sempre a mente il traguardo, anche nei giorni più complicati! 3 stelle.

Scorpione

Domani potresti sentirti ancora stanco e nervoso. Sati attraversando un periodo davvero particolarmente pesante, la difficoltà, le tensioni sono all’ordine del giorno. Se nelle prossime ore avrai la sensazione che qualcuno ti voglia ostacolare, sforzati di non perdere le staffe, ma mantieni il controllo delle tue emozioni. 2 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di domani la Luna nel segno del Cancro potrebbe portare qualche momento di tensione in famiglia, forse per via dei soldi. Ci sarà Mercurio, però, a darti manforte e a stimolare qualche trovata efficace per superare le tue difficoltà. Rimane un periodo di crescita importante. 4 stelle.

Capricorno

La Luna in opposizione ti renderà piuttosto fiacco, poco lucido, ecco perché non converrà affrontare questioni cruciali nelle prossime 48 ore. Rimanda ogni decisione a giovedì. Se cercherai un po’ di pace, rifugiati in amore e in famiglia, perché potrai sempre contare sulla presenza di Venere nel tuo cielo. 3 stelle.

Acquario

Si prospetta una giornata stimolante in cui sarà forte l’esigenza di pensare a te, prenderti cura, di stare in mezzo agli altri. Mercurio aiuterà nei rapporti, nei dialoghi nonché nella realizzazione di idee buone. Insomma, un periodo che ti permetterà di spaziare, di raggiungere traguardi importanti, sotto ogni punto di vista. 5 stelle.

Pesci

Sarà una giornata ricca di emozioni, grazie alla Luna, Venere e Marte in aspetto favorevole. Dovresti sfruttarla per recuperare l’amore, l’armonia interiore, ma anche per portare avanti un progetto di lavoro, anche se le vere soddisfazioni professionali arriveranno da maggio in poi. 4 stelle.