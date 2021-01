Quando esce Peaky Blinders 6? Ecco la DATA UFFICIALE

Peaky Blinders, l’apprezzata produzione d’oltremanica realizzata da BBC a partire dal 2013 terminerà ufficialmente con la 6° stagione, ponendo termine alle peripezie dei Peaky Blinders, gang criminale britannica realmente operativa nella prima metà del 20esimo secolo anche se i produttori hanno fatto capire in maniera chiara che la storyline dei protagonisti continuerà oltre la fine della serie, visto che è in programma un film.

Una serie di successo

La serie è stata elogiata sia da pubblico che critica, diventando in poco tempo tra le più seguite ed apprezzate del genere giallo/noir/gangster sul Netflix, e contribuendo a rendere noti i volti dei protagonisti anche fuori dal contesto: Cillian Murphy che interpreta il protagonista Thomas Shelby è entrato tra i papabili per vestire i panni del prossimo James Bond nella saga dei 007, ma in generale ogni interpretazione è di qualità, così come la regia e le ambientazioni, mai fuori contesto e fuori le righe. Il ritmo infatti non è altissimo ma sempre costante e riesce a mantenere viva l’attenzione per tutta la durata dei 30 episodi (6 per stagione).

Quando esce l’ultima stagione?

Anche la realizzazione della stagione conclusiva di Peaky Blinders è stata fortemente rallentata dal Covid: l’inizio delle riprese era programmato per l’inizio del 2020 ma la pandemia ha bloccato tutto, permettendo agli autori e ai protagonisti di continuare a lavorare solo diversi mesi dopo, facendo quindi slittare la data di uscita della serie che necessità di diversi mesi per essere portata in post-produzione e trasmessa in streaming. Ecco perchè la data ufficiale non è stata comunicata ma è molto probabile che andrà a concretizzarsi per la fine del 2021/inizio 2022.