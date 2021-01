Serie Netflix: cosa esce a Febbraio?

Il mese di gennaio è stato particolarmente prolifico per gli abbonati alla piattaforma di streaming più famosa in assoluto: il primo mese del 2021 ha visto Netflix proporre serie e film che da subito hanno ottenuto un grande riscontro. La popolarità di diversi prodotti che hanno esordito sulla piattaforma come Lupin che ha ottenuto visualizzazioni record fanno si che sempre più produzioni, originali Netflix o meno, vengano aggiunte alla piattaforma; anche l’oramai prossimo di febbraio si prospetta particolarmente interessante sotto il lato uscite, sia per quanto riguarda serie, film e documentari.

Ecco la lista completa delle uscite per il mese di febbraio.

Film

La sposa cadavere – dall’1 febbraio 2021

All My Friends Are Dead – dal 3 febbraio 2021

Space Sweepers – dal 5 febbraio 2021

L’Ultimo Paradiso – dal 5 febbraio 2021

Malcolm & Marie – dal 5 febbraio 2021

Little big women – dal 5 febbraio 2021

Gli spacciati – dal 10 febbraio 2021

Squared Love – dall’11 febbraio 2021

Red Dot – dall’11 febbraio 2021

Tua per sempre – dal 12 febbraio 2021

Il cammino di Xico – dal 12 febbraio 2021

Scuola di sopravvivenza – dal 16 febbraio 2021

Pazzo per lei – dal 26 febbraio 2021

The Girl on the Train – dal 26 febbraio 2021

Serie

Kid Cosmic – dal 2 febbraio 2021

L’estate in cui imparammo a volare – dal 3 febbraio 2021

Città invisibile – dal 5 febbraio 2021

H – Helena 2 – dal 5 febbraio 2021

Run On – dal 10 febbraio 2021

Capitani – dall’11 febbraio 2021

The Crew – dal 15 febbraio 2021

Tribes Of Europa – dal 19 febbraio 2021

Film d’animazione

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – dall’1 febbraio 2021

Così parlò Rohan Kishibe – dal 18 febbraio 2021

Sky Violation (High Rise Invasion) – dal 25 febbraio 2021

Documentari