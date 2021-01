Superenalotto 26 Gennaio: numeri estratti e ritardatari

Superenalotto 26 gennaio – Il Superenalotto è il concorso a premi più ambito dagli Italiani: nato per affiancare il Lotto, con il tempo è diventato un gioco capace di eguagliare se non superare il gioco del Lotto. È gestito dalla Sisal ed è definito come gioco numerico a totalizzatore, dunque ha un funzionamento molto diverso rispetto al Lotto per quanto riguarda le vincite, i premi e le quote. A differenza del Lotto, infatti, si tratta di un gioco a vincita variabile, invece di gioco a vincita fissa.

All’interno di questo articolo spiegheremo tutto ciò che c’è da sapere sul Superenalotto: come si gioca, quando avvengono le estrazioni, come funzionano le diverse combinazioni, come si vince e come fare per capire se la propria schedina è quella vincente.

Come si gioca al Superenalotto

Superenalotto 26 gennaio – Il Superenalotto consiste nel centrare 6 numeri, a cui si aggiungono anche il Numero Jolly e il Superstar, che hanno un ruolo di spessore nell’aumentare o diminuire le possibilità di vincita. Vedremo anche quanto costa giocare al Superenalotto.

Come giocare la schedina

Superenalotto 26 gennaio – La schedina classica del Superenalotto è quella chiamata “a due pannelli”. Essa è composta da quattro riquadri, due dedicati alle sestine e due al Numero Superstar. È possibile scegliere un minimo di 6 numeri e un massimo di 12 numeri: si può decidere di compilare uno solo dei riquadri sulle sestine e quindi giocare 6 numeri, oppure entrambi giocando così 12 numeri. Per quanto riguarda i riquadri del Numero Superstar, si possono selezionare un singolo numero per volta. Esistono anche schedine a 5 pannelli, che permettono di puntare su un numero maggiore di numeri a un costo naturalmente più alto.

Il Numero Jolly

Superenalotto 26 gennaio – Il Numero Jolly non ha un pannello a parte sulla schedina e viene estratto insieme alla combinazione vincente del Superenalotto. La sua importanza è quella di aumentare le possibilità di vincita, se infatti si centrano 5 numeri più il Numero Jolly, si riceverà il premio del “5+1”, la vincita più alta dopo il fatidico “6”. Non ci sono costi aggiuntivi per giocare il Numero Jolly, che ha validità solo nel caso in cui si indovinino 5 numeri tra quelli estratti per la sestina vincente.

Il Numero Superstar

Superenalotto 26 gennaio – Il Numero SuperStar offre maggiori possibilità di vincita, e ha un costo di 50 centesimi in più rispetto al costo della schedina. E’ stato inserito come opzione in più nel 2006, a differenza del Numero Jolly viene estratto separatamente dalla sestina vincente del Superenalotto. Se il Numero Superstar estratto è presente sulla schedina giocata, si vince automaticamente un premio indipendentemente da quanti numeri del Superenalotto vengono indovinati.

Il jackpot e le vincite del Superenalotto

Superenalotto 26 gennaio – Il Superenalotto è il concorso a premi che offre il montepremi maggiore, infatti a differenza del Lotto, in cui il jackpot è fisso, in questo caso il montepremi è variabile e aumenta a ogni estrazione se nessuno centra il “6”. Visto che non è assolutamente facile centrare tutti i numeri della sestina vincente, molto spesso capita che il jackpot del Superenalotto raggiunga cifre esorbitanti, che possono superare i cento milioni.

I numeri ritardatari del Superenalotto di oggi

Superenalotto 26 gennaio – Di seguito vi riporteremo i 10 numeri ritardatari del Superenalotto aggiornati al 26 gennaio: