Alice Paniccia: chi è la protagonista de La Caserma? età, lavoro, fidanzato, Instagram – Tutto su di lei

Alice Paniccia è una delle protagoniste de La Caserma, il nuovo reality della Rai che si spera possa replicare il successo de Il Collegio. In questo programma i ragazzi vengono catapultati in una realtà militare. Vivranno per un mese in una caserma e saranno sottoposti a rigide regole. I concorrenti dovranno lasciare i loro cellulari, indossare le divise e fare attività di addestramento sotto la guida di esperti addestratori militari.

Scopriamo qualcosa in più su Alice Paniccia.

Alice Paniccia ha 22 anni e è romana. Nella vita è un’insegnante di danza e yoga, ha dichiarato che è riuscita a far diventare la sua passione un lavoro. In effetti, anche per sua ammissione, ha poco in comune con il mondo militare. Ha detto di essere una persona poco inclina alle regole ed agli ordini, di non essere spesso in grado di sottostare all’autorità, tanto da ridere davanti ad un ordine.

Quello che ha spinto Alice Paniccia a partecipare a questa esperienza è stato il fatto che è stata fidanzata per alcuni anni con un militare dell’Esercito che gli ha fatto conoscere questo mondo.

Attualmente ha un fidanzato di nome Marco e si è dichiarata molto gelosa. Vediamo qui sotto le foto dal suo profilo social:

