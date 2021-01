By

Classifica dei segni zodiacali di oggi 27 gennaio 2021. I giorni scorrono veloci ed eccoci già a mercoledì. Quali segni saranno favoriti dalle stelle e quali, al contrario, saranno bersagliati? Per scoprirlo, leggi la seguente classifica dei segni zodiacali di oggi 25 gennaio 2021.

Ariete

Secondo la classifica dei segni non sarai uno fra i segni favoriti di questa giornata, anche se il periodo rimane molto promettente. Il fatto è che certi giorni il peso di tutte le tensioni accumulate nel 2020 si fa sentire parecchio. Smaltire tutti i problemi nati l’anno scorso risulta più faticoso che in altri giorni. 3 stelle.

Toro

Da settimane sei in apprensione per la tua condizione di lavoro e di soldi. Vorresti avere garanzie che tardano ad arrivare. Per il momento dovrai trovare un tuo centro nonostante la precarietà esterna e procedere a piccoli passi. Le cose arriveranno piano piano. 2 stelle.

Gemelli

Anche se tu sei uno fra i segni che saranno baciati dalla fortuna, nelle prossime ore potresti essere colto da una certa fiacchezza. Da giorni non ti senti al top e oggi non sarà diverso! Dovresti provare a staccare la spina e rilassarti un po’. 3 stelle.

Cancro

Il passaggio lunare del tuo cielo esalterà la suscettibilità degli ultimi giorni. Dovrai avere grande prudenza, specialmente se avrai a che fare con qualche provocatore o seccatore. Rimanda ogni appuntamento importante a venerdì prossimo. 3 stelle.

Leone

Sarai ancora ai piedi della classifica, ma c’è da dire che un po’ ci stai facendo il callo. Da giorni stai affrontando molti problemi e tensioni sul lavoro, causate da Mercurio, Giove e Saturno in opposizione. Nelle prossime ore la Luna in Cancro, alle tue spalle, potrebbe far nascere un disagio in famiglia. 2 stelle.

Vergine

Si prospetta una giornata particolarmente interessante. La Luna e Venere saranno in ottima posizione: preparati a vivere qualcosa di bello, forse riceverai una buona notizia, un invito, un un evento positivo. 4 stelle.

Bilancia

Dovrai contrastare la Luna e Venere in quadratura. È probabile che nelle prossime ore nascano dei momenti di tensione, qualche piccola complicazione in amore o nel lavoro. Sarà solo un momento passeggero che non dovrà scoraggiarti e nemmeno distogliere dai tuoi obiettivi finali. 3 stelle.

Scorpione

Sarà un’altra giornata molto faticosa. Nel corso di questo mercoledì potresti sentirti piuttosto affaticato e teso. Da giorni stai affrontando molte difficoltà, sul lavoro e in amore. Se nelle prossime ore t’imbatterai in una persona ostile, qualcuno che tenterà di metterti i bastoni fra le ruote, prova a mantenere la calma. 2 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo dei segni rimani uno fra i segno favoriti di questo momento, anche se oggi la Luna potrebbe crearti alcune difficoltà in famiglia. Sii prudente, soprattutto se ti ritroverai a discutere di soldi! Per fortuna Mercurio ti darà manforte e ti aiuterà a trovare soluzioni efficaci ai tuoi problemi. 4 stelle.

Capricorno

Oggi e domani dovresti evitare di fare scelte importanti e rimandarle a un momento migliore. Nelle prossime 48 ore, infatti, la Luna in opposizione ti renderà stanco e confuso. Se avrai bisogno di ricaricare le pile, potrai cercare conforto in amore e in famiglia! 3 stelle.

Acquario

La giornata promette bene, come tutto il periodo. Più di un Acquario si alzerà dal letto con la voglia di cambiare look, migliorare il proprio aspetto fisico, prendersi cura di sé o delle persone vicine. E con Mercurio nel segno i rapporti interpersonali saranno particolarmente piacevoli e soddisfacenti. 5 stelle.

Pesci

Dovresti sfruttare la giornata per parlare d’amore, recuperare l’armonia con il partner, riavvicinarti a una persona o fare nuove conoscenze. Con la Luna e Venere dalla tua parte le emozioni saranno tante! 4 stelle.