Elena Santoro: chi è la protagonista de La Caserma? età, laurea, fidanzato, genitori – Tutto su di lei

Elena Santoro è una delle protagoniste da La Caserma, il nuovo reality della Rai che da questa sera, mercoledì 27 gennaio, andrò in onda in prima serata dalle 21:20 su Rai Due.

La Caserma si pone l’obiettivo di formare dei ragazzi come se fossero dei militari. I protagonisti dovranno sottostare a regole ferree, dovranno abbandonare i cellulari, i propri abiti e le proprie acconciature. Saranno sottoposti ad attività di addestramento sa in caserma che all’esterno. Scopriamo chi è Elena, una delle protagoniste.

Elena Santoro ha 21 anni ed è romana, è una studentessa di psicologia, comunicazione e letteratura inglese alla John Cabot University. La sua famiglia è una famiglia di militari, la madre è una psicologa dell’esercito e il padre è un colonnello. Addirittura la mamma è stata una delle prime donne ad essere una donna militare, dunque rappresenta un pezzo di storia. La giovane ama i trucchi ed i tacchi, ha fatto gli scout per molti anni. Partecipa al programma per rendere i suoi genitori orgogliosi e per onorare il corpo dell’esercito che i genitori rappresentano.

Elena ha un profilo Instagram con circa 5 mila followers. Guardiamo qualche suo scatto:

