Frasi Giornata della Memoria da Il Diario di Anna Frank – La memoria è fondamentale, il ricordo è fondamentale per non cadere negli errori ed orrori del passato. La Shoah è stata una delle pagine peggiori della nostra storia, persecuzione verso un popolo è uno degli orrori più grandi che conosciamo. Questa giornata della memoria che si celebra il 27 gennaio di ogni anno è anche per onorare il ricordo di tutti gli ebrei ingiustamente perseguiti. Sono pervenute a noi molte testimoniante, come il Diario di Anna Frank, prendiamo come spunto di riflessione e memoria.

Frasi Giornata della Memoria da Il Diario di Anna Frank: ecco le migliori di oggi 27 Gennaio